A venda de remédios em supermercados no Brasil passou por mudanças recentes com a sanção de uma nova lei em 24 de março de 2026.

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Agora, os supermercados estão autorizados a comercializar medicamentos, mas o funcionamento é o de uma farmácia interna, e não a venda livre em prateleiras comuns ao lado de alimentos.

Regras Principais

Espaço Exclusivo: Os remédios devem ficar em uma área física delimitada e separada dos outros produtos do mercado.

Presença de Farmacêutico: É obrigatória a presença de um farmacêutico habilitado durante todo o horário de funcionamento da unidade.

Tipos de Remédios:

Isentos de Prescrição (MIPs): Analgésicos (como dipirona), antitérmicos e antigripais podem ser vendidos.

Controlados: Também podem ser vendidos, mas seguem regras rígidas e exigem retenção de receita, como em qualquer drogaria.

Venda Online: A lei também liberou a comercialização de medicamentos pelos canais digitais dos supermercados, desde que sigam as normas da Anvisa.

O que você pode encontrar (Exemplos)

Medicamentos comuns que agora têm venda facilitada nesses estabelecimentos incluem:

Analgésicos e Antitérmicos: Dipirona e Paracetamol.

Anti-hipertensivos: Losartana e Hidroclorotiazida.

Antigripais: Diversas marcas como Cimegripe e Benegrip.

Você está procurando por um remédio específico ou quer saber se algum supermercado próximo já abriu sua própria farmácia?