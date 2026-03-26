Ocorrências do 48º BPM/I detiveram acusados por violência doméstica, tráfico de drogas, receptação e furto em Hortolândia e Sumaré

Uma série de ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) ao longo desta quarta-feira (25) resultou em nove pessoas presas por diferentes tipos de crimes em Hortolândia e Sumaré.

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Em Hortolândia, um homem de 26 anos foi preso por violência doméstica no Jardim Novo Ângulo. A Polícia Militar precisou arrombar a porta da residência para socorrer a vítima, uma mulher de 22 anos, que apresentava diversas lesões pelo rosto e corpo, estando em estado de choque. O agressor foi contido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.

Ainda no município, um indivíduo foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir para dentro de uma escola municipal no Parque São Jorge, causando pânico. Com ele, foram apreendidos entorpecentes como cocaína, maconha e crack.

Receptação

Outra ocorrência em Hortolândia terminou com a prisão de quatro homens, sendo um por furto e três por receptação. O grupo foi flagrado transferindo óleo entre caminhões na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Amanda, e confessou que o material seria revendido.

Já em Sumaré, dois homens foram presos por receptação de motocicleta roubada no Jardim Viel. A moto, sem placa, foi localizada dentro de uma chácara e identificada como produto de roubo.

Caminhão

Por fim, também em Sumaré, um indivíduo foi preso por furto qualificado após ser flagrado com um caminhão parcialmente desmontado no Jardim Conceição. Ele confessou o crime e informou que utilizava o local para desmanche do veículo.

Ao todo, as ações reforçam o combate a crimes patrimoniais, tráfico de drogas e violência doméstica na região, com nove pessoas presas em um único dia.