Caminhada encerra ações do SBO Por Elas no próximo sábado (28)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove no próximo sábado, dia 28, a tradicional caminhada de encerramento do SBO Por Elas, iniciativa que ao longo de março mobiliza a cidade com uma programação especial voltada à saúde, bem-estar, informação e valorização das mulheres.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com percurso de 3 quilômetros entre o Santa Bárbara Mall e o Parque dos Ipês, a ação vai reunir atividades esportivas, serviços gratuitos e atrações para toda a família. Não é necessário se inscrever.

A concentração para a caminhada começa às 7h30, no Santa Bárbara Mall, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. No local, também haverá a retirada das camisetas do SBO Por Elas, que serão limitadas, distribuídas por ordem de chegada e mediante a doação de um litro de leite para o Fundo Social de Solidariedade.

No Parque dos Ipês, a FHO (Fundação Hermínio Ometto) trará uma série de serviços e orientações gratuitas à população (veja os detalhes da programação abaixo).

O evento terá ainda a participação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher e da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santa Bárbara com a campanha Eles Por Elas, que incentiva a participação de homens no enfrentamento à violência contra a mulher.

Fim de semana

A programação do SBO Por Elas teve destaque no último fim de semana com ações que ampliaram o acesso a serviços e informações.

Na sexta-feira (20), a Casa de Maria sediou uma série de palestras voltadas à informação e à proteção das mulheres. A atividade reuniu especialistas e representantes de diferentes áreas, abordando temas como direitos, enfrentamento à violência, saúde mental e apoio social, além de contar com apresentação musical, promovendo um momento de acolhimento e reflexão.

Já no sábado (21), o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola recebeu uma mobilização com acolhimento às mulheres, oferta de serviços de saúde e atividades do Programa QualiVida. No local, foram disponibilizados exames e atendimentos importantes, como solicitação de mamografia, coleta de papanicolau e realização de testes rápidos, além de orientações sobre direitos e proteção da mulher e oportunidades de capacitação profissional.

O SBO Por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).

Também tem parceria com a FHO (Fundação Hermínio Ometto), ETEC “Professor Doutor José Dagnoni” – curso Técnico de Enfermagem, FAM (Faculdade de Americana), Faculdade Anhanguera, Colégio Ideal, Party Sign, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher (CMPDM), Univesp, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Delegacia de Defesa da Mulher, 126ª Subseção da OAB em Santa Bárbara d’Oeste, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Casa de Maria, SENAI, Santa Bárbara Mall, Academia Hashtag, Brait Sempre Tem, Mercadão da Cidade, Amigos do Flashback, Xtreme Racing Team, Podium Chip, Ótica Pires, Bella Pane Pães e Doces, Giralda Doceira.SBO, Dequero Frutas, Beleza com Propósito, Mary Kay – Daniela da Cruz Gabriel, Aline Letícia Cruz Furio – consultora de beleza, e as psicólogas Marília Gabriela Pohl e Neusa Strambek.

Veja a programação do SBO Por Elas no próximo fim de semana

Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h

Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Caminhada de 3km

7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)

7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)

8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês

Participação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher e da subseção da OAB em Santa Bárbara com a campanha Eles Por Elas, que incentiva a participação de homens no enfrentamento à violência contra a mulher.

Parque dos Ipês



Recepção com frutas e água

Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)

Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires

Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)

Participação da OAB com a campanha Eles Por Elas

Food Trucks

Serviços oferecidos pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Durante o evento, a FHO disponibilizará uma série de atendimentos e orientações gratuitas:

Dosagem de hemoglobina (avaliação de possível anemia)

Orientações sobre promoção da saúde feminina e direitos reprodutivos

Orientações sobre os benefícios dos óleos essenciais e aromaterapia

Orientações sobre skincare e teste de pele

Orientações sobre saúde da mulher, com foco em incontinência urinária

Orientações sobre higiene oral, saúde bucal e saúde das gestantes

Atividades lúdicas, contação de histórias e pinturas (para crianças até 10 anos)

Leia + sobre diversão e arte