Foragido da Polícia Federal, o americanense Thiago Ralado era figurinha fácil nas altas rodas da cidade. Sua influência cresceu bastante no começo da pandemia, mas a fama começou a ruir em 2024, quando as investigações do MP Paulista chegaram até ele.

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Amigo de políticos e famosos, ele é investigado agora pela PF por ser apontado como braço econômico do Comando Vermelho no interior paulista.

Famoso no instagram, TR surgiu nas altas rodas no final da década passada, era muito amigo de um ex-vereador da cidade e teria até dado ‘vida nova’ ao condomínio Terras do Imperador.

Moradores do bairro chegaram a ficar surpresos quando um sertanejo foi convidado para participar de uma festa privada organizada pelo então empresário em ascensão na cidade.

O esquema de Ralado

A rede de laranjas do núcleo paulista do Comando Vermelho (CV), que teria sido usada pela cúpula do grupo Fictor para lavar dinheiro, contava com aproximadamente 100 empresas de fachada e tinha o apoio de gerentes bancários envolvidos no esquema.

O esquema era comandado por Thiago Branco de Azevedo, conhecido como Ralado, um dos principais alvos da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25/3). Os agentes federais não conseguiram prendê-lo. A suspeita é de que ele esteja no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações da PF, o esquema criminoso de Ralado teria cooptado gerentes bancários, que receberiam propina de até R$ 30 mil para colaborar com as operações suspeitas. Alguns deles foram presos na operação desta quarta-feira (25/3).

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