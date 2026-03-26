Jovens judocas de Americana conquistam 3 medalhas na Copa São Paulo

As atletas da Associação Projeto Moura de Judô, que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, conquistaram três medalhas na Copa São Paulo da modalidade, realizada no último final de semana. A competição, organizada pela Federação Paulista de Judô, foi disputada no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, e reuniu mais de 1.600 atletas ao longo dos dois dias. Nesta etapa, os judocas entraram no tatame nas categorias Veteranos, Aspirantes, Kata e Inclusivo.

As americanenses tiveram desempenhos de destaque e subiram ao pódio em três diferentes categorias. No sub-9 ligeiro (-26kg), Giovanna Matos sagrou-se campeã. Pelo sub-13 médio (-52kg), Sophia Magalhães ficou com a 2ª colocação. Completando os bons resultados, Valentina Ribeiro garantiu a medalha de bronze no sub-11 médio (-45kg), fechando a ótima participação da equipe no torneio.

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O coordenador técnico da equipe, sensei Nelson de Moura, destacou a dedicação das atletas e a importância da competição para o desenvolvimento esportivo. “Esses resultados são fruto de muito treinamento e comprometimento das nossas jovens atletas. Mais do que medalhas, o judô ensina valores fundamentais como respeito, superação e responsabilidade. Ficamos muito orgulhosos com as conquistas de cada uma delas”, afirmou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, ressaltou a conquista das atletas e reforçou a importância do incentivo ao esporte. “Gostaria de parabenizar a Giovanna, a Sophia e a Valentina pelas conquistas na Copa São Paulo. É muito gratificante ver essas jovens representando Americana com tanta dedicação e talento. Seguiremos apoiando iniciativas como estas, que contribuem para a formação não só de atletas, mas também de cidadãos”, concluiu.

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