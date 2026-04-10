Hortolândia certifica aprendizes de cursos profissionalizantes do Fundo Social

Cerimônia de formatura aconteceu na noite da quarta-feira (1º) em Hortolândia

Uma cerimônia solene marcou o término das atividades e a entrega de certificados aos concludentes de três cursos profissionalizantes, disponibilizados pelo Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia. São eles: “Instalação de Sistemas para Microgeração Fotovoltaica Conectados à Rede”, “Páscoa Criativa” e “Tranças Afro: técnicas e estilos”.

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As três capacitações gratuitas foram realizadas por meio de parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Desta vez, 39 aprendizes receberam o certificado de conclusão.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira-dama, presidente do FunSol e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis barros, participaram da solenidade, realizada no auditório do Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”, no Remanso Campineiro, na noite da última quarta-feira (1º). Para o prefeito , cada certificado entregue representa novas oportunidades, geração de renda, autonomia e mais dignidade para as famílias.

Transforma

“Eu acredito muito no poder da qualificação para transformar vidas. Hoje, mais do que nunca, nós temos que, cada vez mais, buscar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, porque quando você tem conhecimento tem tudo. Quando você chega na porta da empresa e, principalmente, tem um certificado desse aqui, emitido pelo Senai e Senac, é acolhido rapidamente.

E segue: “Eu quero dizer a vocês que, independente da idade, façam os cursos de capacitação. Podem ter certeza que não vai faltar curso. Só no ano passado foram mais de 1000 formandos. Eu tenho certeza que a gente vai continuar nesse mesmo ritmo, porque é através da formação, dessa qualificação, que a gente vai colocando vocês no mercado de trabalho. Muitos estão montando o seu próprio negócio e vão tocando a sua vida, porque é assim: o governo dá a isca e vocês têm que pescar”, afirmou Zezé Gomes.

“Hoje celebramos a formatura de 39 alunos que concluíram importantes cursos de capacitação, dando mais um passo rumo à geração de renda, autonomia e novas oportunidades. Parabéns a cada formando por essa conquista! Que seja apenas o começo de muitas realizações. A Secretaria de Inclusão Social segue trabalhando para ampliar oportunidades e transformar vidas por meio da qualificação profissional”, ressaltou Maria dos Anjos.

Para a formanda Andreia Costa de Oliveira Santos é importante a oportunidade oferecida às mulheres. “Este tipo de curso profissionalizante é muito importante, porque ajuda a nós mulheres, donas de casa, que não têm oportunidade financeira para ter um curso. Isso é muito legal, não tem preço. Eu gostei, porque eles ofereceram o material e a dinâmica da aula da professora foi muito boa. Ela estava muito bem preparada. Torço e oro para que nunca acabe esse projeto da Prefeitura para que nós tenhamos justamente essas oportunidades que estamos tendo, tanto na área da beleza, como na culinária, costura e entre outras”, afirmou a cabeleireira.