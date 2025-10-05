Hortolândia inicia construção de praça pública no Paço Municipal

Empresa contratada pela Prefeitura realiza limpeza e terraplanagem do terreno nesta semana

Hortolândia segue em ritmo intenso de obras para garantir mais qualidade de vida para a população. A Prefeitura inicia a construção de uma praça pública na área externa do Palácio dos Migrantes Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini. Nesta semana, a empresa contratada pelo município começou os serviços de limpeza e terraplanagem do terreno.

A futura praça será próxima à área de estacionamento do paço que fica para o lado da avenida Sabina Baptista de Camargo. De acordo com a Secretaria de Obras, a praça terá campo de areia, cuja área já está delimitada, pista de caminhada e bicicletário.

A praça terá também área de convivência com bancos, pergolado, espaço gramado com paisagismo e trilhas internas para pedestres. Ainda de acordo com a secretaria, a previsão é que a obra seja concluída em dezembro. A obra é executada com recursos provenientes do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento do Tratado da Bacia do Prata).

MAIS ÁREAS VERDES

Além da futura praça no Paço Municipal, a Prefeitura de Hortolândia já licitou obras de outras áreas verdes em diferentes regiões, onde a população poderá desfrutar de lazer e descanso.

Em agosto deste ano, a Prefeitura lançou as licitações de uma praça no Jardim Firenze e de quatro parques nas regiões do Jardim Boa Esperança, Jardim Nova Hortolândia, Jardim Santiago e Recanto do Sol.

Já para dezembro deste ano, a Prefeitura prevê a entrega da primeira parte da obra do parque sociomabiental no Jardim Amanda.

