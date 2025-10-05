A Paróquia Bom Jesus em Americana inaugura esta segunda-feira (6) seu novo mosaico. Segundo o padre Marcelo Fagundes, vai haver uma programação especial no dia, com missa e benção.

Nota da Paróquia Bom Jesus

Um momento histórico para nossa Paróquia!

Depois de um belo e dedicado trabalho, chegou o dia de celebrarmos juntos a inauguração do mosaico e a dedicação do novo altar da Paróquia do Senhor Bom Jesus!

Com grande alegria, convidamos toda a comunidade para participar desta Santa Missa, que será presidida por nosso bispo diocesano, Dom José Roberto Fortes Palau, da Diocese de Limeira.

Será um momento de fé, gratidão e comunhão, marcando mais um passo na história da nossa paróquia. Venha participar conosco e celebrar esta bênção!