A Paróquia Bom Jesus em Americana inaugura esta segunda-feira (6) seu novo mosaico. Segundo o padre Marcelo Fagundes, vai haver uma programação especial no dia, com missa e benção.
Nota da Paróquia Bom Jesus
Um momento histórico para nossa Paróquia!
Depois de um belo e dedicado trabalho, chegou o dia de celebrarmos juntos a inauguração do mosaico e a dedicação do novo altar da Paróquia do Senhor Bom Jesus!
Com grande alegria, convidamos toda a comunidade para participar desta Santa Missa, que será presidida por nosso bispo diocesano, Dom José Roberto Fortes Palau, da Diocese de Limeira.
Segunda-feira, 06 de outubro
Horário: 19h
Paróquia do Senhor Bom Jesus – Americana/SP
Será um momento de fé, gratidão e comunhão, marcando mais um passo na história da nossa paróquia.
Venha participar conosco e celebrar esta bênção!
Deus abençoe a todos!
Pe. Marcelo Fagundes
