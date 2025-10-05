MAC Americana tem exibição gratuita do filme nacional “Bodas de Papel”

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), promove, na próxima segunda-feira, dia 6, às 19h30, uma sessão gratuita do filme “Bodas de Papel”, dirigido por André Sturm. A exibição será realizada no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita.

Lançado em 2008, o longa-metragem conta com elenco renomado composto por Helena Ranaldi, Dario Grandinetti, Walmor Chagas, Imara Reis, Sergio Mamberti, Antônio Petrin, Angela Dip e Natália Lorda.

A trama se passa em Candeias, uma cidade que deveria ter sido submersa pelas águas de uma hidrelétrica. Nina (Helena Ranaldi) retorna ao local depois de muitos anos fora. Durante uma tempestade intensa, ela conhece Miguel, um arquiteto argentino que está visitando a cidade pela primeira vez. Os dois se envolvem em um romance, sem saber o que o destino reserva para eles.

“O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo e traz para os espectadores da cidade grandes obras e títulos do circuito alternativo, democratizando o acesso à sétima arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A exibição integra a programação da Sessão Pontos MIS, realizada por meio do programa de mesmo nome, que tem o objetivo de expandir o acesso ao cinema em todo o estado, formando novas plateias e divulgando a produção cultural.

