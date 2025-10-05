O atual governador Tarcísio de Freitas é o favorito para a eleição estadual de São Paulo no ano que vem. Nos cenários em que ele é considerado candidato, TF lidera no primeiro turno.

Em uma das simulações, recebe 43,3% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal (15,0%), Erika Hilton (11,9%) e Alexandre Padilha (4,9%).

Em um segundo cenário, fica a frente com 38,3%, seguido de Geraldo Alckmin (22,9%), Pablo Marçal (14,9%) e Erika Hilton (8,7%). Em uma terceira configuração, Tarcísio vence com 37,3%, seguido de Fernando Haddad (23,7%), Pablo Marçal (15,4%) e Erika Hilton (6,6%).

No segundo turno, TF vence de Fernando Haddad: 54,2% X 32,8%; de Alckmin: 54,4% X 32,9% e Márcio França: 60,8% X 19,2%.

Os dados são da Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, que ouviu 1200 eleitores do estado.

Avaliação de Tarcísio

De acordo com a pesquisa, Tarcísio é avaliado como ótimo ou bom governador por 51% dos eleitores de São Paulo e é aprovado por 63,4%. O índice de desaprovação é de 30,2%.

