Serviço contra ratos e baratas do DAE avança para o Parque Gramado

Leia Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza nesta semana o serviço de desinsetização na rede de esgoto na região do Parque Gramado. A ação, que segue até 15 de outubro, combate pragas urbanas como baratas e roedores, prevenindo novas infestações.

O trabalho inclui aplicação de inseticida líquido na rede, termonebulização nos poços de visita e uso de iscas sólidas. O procedimento auxilia no controle da proliferação de ratos e baratas.

Durante a aplicação, os moradores devem manter os ralos vedados para evitar a entrada de insetos. Em contato com o produto, eles morrem rapidamente.

“É uma medida de combate e prevenção para conter a proliferação das pragas nas redes de esgoto. Todos os bairros recebem o serviço de desinsetização, que é realizado permanentemente pela autarquia”, destacou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

A partir do dia 16, o serviço segue para as regiões dos bairros São Roque e Vila Dainese.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP