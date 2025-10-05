IA criará novas profissões até 2030

O mercado de trabalho (profissões) está em rápida transformação, e a inteligência artificial (IA) desempenha um papel central nesse cenário. De acordo com o “Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, até 2030, a IA será responsável por mudanças significativas nas funções de trabalho, com o crescimento acelerado de profissões relacionadas a dados, tecnologia e segurança cibernética.

Marco Giroto, fundador da SuperGeeks – Escola de IA, Tecnologia e Competências do Futuro para todas as idades, ressalta a urgência da preparação da força de trabalho para esses novos desafios. “A capacitação em inteligência artificial não é mais uma opção, mas uma necessidade para quem busca estar pronto para o futuro. As empresas estão cada vez mais exigindo habilidades técnicas, e a IA é uma das áreas com maior crescimento”, afirma Giroto.

O relatório aponta que as habilidades mais demandadas até 2030 incluem não apenas competências em tecnologia, como IA e big data, mas também habilidades humanas, como criatividade, resiliência, flexibilidade e colaboração. A combinação dessas habilidades será essencial para garantir a empregabilidade futura, já que muitos empregos tradicionais estão sendo transformados ou substituídos por novas funções.

Profissões e habilidades

A lacuna de habilidades é um dos maiores desafios identificados no estudo. Cerca de 59% da força de trabalho global precisará de requalificação até 2030, e a IA é uma das principais áreas de investimento para essa transformação. “As empresas que se adaptarem à revolução tecnológica estarão na vanguarda do crescimento. No entanto, é fundamental que os trabalhadores se capacitem de maneira contínua, desenvolvendo tanto habilidades técnicas quanto sociais”, acrescenta Giroto.

Sobre

A rede de franquias SuperGeeks nasceu com o objetivo de formar não somente consumidores, mas também criadores de tecnologia. Desde 2014, a marca assume uma posição importante ao preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro tecnológico, dedicando-se a ensinar programação e robótica de maneira lúdica e criativa, atendendo a todas as faixas etárias.

