Hortolândia desobstrui bueiros na região central para evitar alagamentos

Descarte irregular de lixo é crime ambiental e gera transtornos em dias de fortes chuvas

Nesta época do ano, com as fortes chuvas, a Prefeitura de Hortolândia reforça as ações nas redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais. Nesta semana, a desobstrução das tubulações do sistema foi realizada em todos os dispositivos na região central da cidade, onde as equipes encontraram lixo e restos de construção civíl descartados irregularmente. Além de ser crime ambiental, o descarte de materiais nas ruas provocam o entupimento das tubulações, principalmente em dias de chuvas, causando o rompimento e surgindo buracos, erosões, enchentes e alagamentos.

“Na limpeza desta semana nos sistemas da rua Luiz Camilo de Camargo, as equipes encontraram todo o tipo de lixo descartado de maneira irregular. Muitas garrafas pets foram retiradas do sistema para evitar o entupimento. Pedimos a colaboração da população. O trabalho continuará fortalecido para ajudar no fluxo de água nos dias de chuva diminuindo os riscos de alagamento”, explica o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

Desde o dia 5 de janeiro, as equipes de fiscalização contra o descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de águas pluviais estão nas ruas e já flagraram sete ligações irregulares e notificaram os responsáveis. Também continua a limpeza dos bueiros

Neste mês, além da região central, o serviço foi concluído em dispositivos no Jardim Firenze, Jardim Mirante, Jardim Amanda, Vila Real, Jardim Adelaide, Recanto do Sol e Jardim Nova Alvorada. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbano, são mais de 500 bueiros limpos por mês, uma média de 25 por dia, sendo removidos cerca de 2.000 kg de resíduos em cada ação.

DESCARTE IRREGULAR

Os dejetos desaguam em rios, lagos, lagoas e mananciais causando prejuízo ambiental. O crime ambiental de descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de esgoto em águas pluviais em Hortolândia causa multa de 3.000 UFMH (Unidade Fiscal Municipal de Hortolândia), lembrando que cada unidade tem o valor de R$ 4,7595, portanto, é necessário a regularização por parte dos moradores.

