Piovezan anuncia a implantação do Complexo Regional de Saúde da Zona Sul

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a implantação do Complexo Regional de Saúde da Zona Sul. Localizado à Rua José Calixto, o novo complexo será configurado com a reforma e ampliação da estrutura da atual Unidade Zona Sul, o que resultará em um espaço de mais de 1.000 metros quadrados de área.

O novo Complexo Regional de Saúde da Zona Sul terá 15 consultórios médicos para o atendimento geral, ginecológico, pediátrico, odontológico e multiprofissional, farmácia, salas de procedimentos, de vacina, de exame de eletrocardiograma, de agentes comunitários de saúde, além de novo laboratório para a coleta de exames gerais e ginecológicos.

“O Complexo Regional de Saúde é um modelo de estrutura e de atendimento que deu certo em outras regiões da nossa cidade, como o Jardim Pérola e do Jardim Europa. Transformaremos a atual Unidade Zona Sul, com a reforma e ampliação do prédio existente. Vem aí uma das maiores estruturas da Saúde Pública da nossa cidade, dando sequência ao processo de reformulação e transformação da nossa rede”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo barbarense realizou visita ao local na última terça-feira (15).

