Cerimônia na terça-feira (16) contemplou moradores do Jd. Novo Ângulo, Vila da Conquista e Parque Perón

O mutirão de regularização fundiária realizado pela Prefeitura de Hortolândia está fortalecido neste mês com a entrega da documentação que garante a segurança jurídica e habitacional de mais famílias. Na noite desta terça-feira (16), em evento realizado no salão da igreja São Guido Maria Conforti, no Jardim Novo Ângulo, aconteceu mais uma etapa da ação para moradores do bairro, além de residentes do Parque Perón e da Vila da Conquista. De acordo com a Secretaria de Habitação, o prefeito Zezé Gomes entregou, em mãos, a documentação para 45 beneficiários que, agora, estão dentro dos padrões da legalização nestas áreas.

“A principal preocupação das pessoas é ter o seu teto, cuidar de suas famílias. Mais uma vez, estamos entregando esses documentos que, além de regularizar a situação das pessoas, valorizam os imóveis. Desde 2021, foram aproximadamente 5 mil entregas e, até 2028, nossa meta é chegar a 8 mil regularizações em Hortolândia. Um lar digno é direito das pessoas e continuaremos juntando nossas forças com muito trabalho para que elas possam se sentir seguras com o seu bem maior”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

Para moradores do Parque Peron, foram entregues oito documentos. Beneficiários da Vila da Conquista receberam 17 títulos. Já para quem vive no Jardim Novo Ângulo, foram concedidos 20 documentos. De acordo com a Secretaria de Habitação, a ação é uma continuidade das entregas iniciadas em 2023. Nos três bairros, um total de quase 600 títulos de regularização fundiária já foram entregues.

“Moro no Jardim Novo Ângulo desde 1990, quando saí de Garça para Hortolândia. Criei todos os meus filhos na casa que ainda moro, mas hoje, moro sozinha já que todos constituíram as suas famílias. Então, estou muito feliz agora com este documento. É uma segurança para nós. A alegria é enorme”, disse a dona de casa Luzia Marcial Lima, 72 anos de idade, após receber o documento das mãos do prefeito.

MUTIRÃO

Na terça-feira (09/12), o mutirão do Programa A Casa Agora é Sua, beneficiou 24 famílias que vivem no Condomínio Residencial Colinas, localizado na rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Minda, encerrando uma espera de aproximadamente 25 anos. Esta foi a primeira vez em que um processo de regularização atendeu pessoas que vivem em prédios na cidade.

CADASTRO HABITACIONAL

Foi concluída a etapa de cadastro habitacional de famílias interessadas em moradias populares em Hortolândia. Segundo a Secretaria de Habitação da Prefeitura, foram 3.646 novos cadastros no período de 10/11 a 10/12. No total, 32.458 pessoas manifestaram interesse nesta etapa do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. De acordo com a nova regra, estabelecida em portaria do Ministério das Cidades, a destinação de moradias às famílias cadastradas não será mais por sorteio, como ocorria anteriormente.

DÚVIDAS

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-7810, (19) 3965-7806, (19) 3965-7804 ou (19) 3965-7811.