O Futebol Solidário chegou à sua 11ª edição reforçando seu compromisso com a solidariedade e o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento foi realizado no sábado (13), no campo de futebol Marcos Sartore, no Centro Cívico, e arrecadou 520 cestas básicas, aproximadamente sete toneladas de alimentos, que serão destinadas a entidades assistenciais do município.

A iniciativa é idealizada pelos amigos Gregório Pessoa, Gustavo Sacilotto, Rodolfo Pessoa e David de Araújo, que ao longo dos anos mantêm o evento como uma importante ação social, unindo esporte e cidadania.

Um dos idealizadores, Gregório Pessoa, destacou a força da mobilização. “O Futebol Solidário nasceu da união de amigos e do desejo de ajudar quem mais precisa. Ver a 11ª edição alcançar esse resultado mostra que a solidariedade da nossa cidade é cada vez maior”, afirmou.

Ao longo de suas edições, o Futebol Solidário já arrecadou

dezenas de toneladas de alimentos, beneficiando inúmeras famílias e instituições assistenciais, ampliando de forma contínua o impacto social da iniciativa no município.

“Esse resultado só é possível graças à participação de todos os parceiros e voluntários que acreditam no projeto e fazem o Futebol Solidário acontecer”, enfatizou Gustavo Sacilotto.

Neste ano, foram assistidas as seguintes entidades: Fraternidade Guardiões da Imaculada; Comunidade São Francisco de Assis; Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula; APAM; Lar Dona Anita (Coasseje); Centro Espírita Arco Íris; Associação Espírita de Americana; Comunidade Davi; APAE de Americana; Seara; Casa da Criança; Instituição Fraternal Olguinha; Projeto Emanuel; Recanto de Belém; Associação Mãozinha Amiga; Assentamento Roseli Nunes; Paróquia São João Bosco; Paróquia São Camilo de Lellis.

David de Araújo também agradeceu o apoio recebido. “Cada cesta arrecadada representa esperança para muitas famílias. Somos gratos a todos que contribuíram e ajudaram a transformar o esporte em um instrumento de solidariedade”, completou.

A organização agradece a todos os envolvidos e reforça que o sucesso da 11ª edição é resultado da união e do engajamento coletivo em prol de quem mais precisa.

“A continuidade do evento ao longo dos anos é motivo de orgulho. Chegar à 11ª edição mostra que o projeto se fortaleceu e continua cumprindo seu principal objetivo, que é apoiar famílias e entidades assistenciais”, ressaltou Rodolfo Pessoa.

