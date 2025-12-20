Operação Azul Marinho- Guarda Municipal de Americana (GCM), por meio da Equipe Charlie, realizou na tarde desta sexta-feira (19) uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Praia Azul.

Após denúncia de um munícipe informando que indivíduos estariam comercializando entorpecentes em uma área de mata ao final da Rua José de Nadai, as equipes da GCM se deslocaram até o local indicado.

Durante a incursão, três suspeitos foram avistados e tentaram fugir ao perceber a aproximação das viaturas.

Durante o acompanhamento, um adolescente dispensou uma sacola, sendo abordado em seguida, juntamente com um indivíduo maior de idade. No interior da sacola, os guardas localizaram porções de substâncias aparentando ser cocaína, crack e maconha.

Em diligências complementares, o adolescente indicou outro ponto na mata onde foi encontrada uma segunda sacola contendo mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos na Operação:

•50 porções de maconha;

•43 eppendorfs de cocaína;

•57 pedras de crack;

•R$ 107,00 em dinheiro;

•01 aparelho celular.

Em revista pessoal, também foi localizado um aparelho celular, no qual constava, segundo relato, chave PIX utilizada para recebimento de valores relacionados à venda de drogas. O adolescente assumiu a prática do tráfico no local. O maior de idade informou ser usuário e que estaria no local para adquirir entorpecente para consumo próprio.

Diante dos fatos, os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrado Boletim de Ocorrência Policial Civil por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado sob responsabilidade de seu genitor.

