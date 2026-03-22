Hortolândia fecha temporariamente o Viveiro Municipal a partir desta 2ª-feira

Durante dois meses, equipes da Prefeitura farão inventário do acervo, com identificação e contagem de mudas, e reorganização das estufas

O Viveiro Municipal “Antônio da Costa Santos”, órgão da Prefeitura de Hortolândia, fechará temporariamente por dois meses para manutenção, a partir desta segunda-feira, dia 23. Neste período, que irá até o dia 20 de maio, as equipes estarão em trabalho interno. O aviso é da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

O Viveiro Municipal está localizado na Rua Stefano Dilo, 350, no Adventista Campineiro. O atendimento ao público acontece às quartas, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

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Como explica o Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, a “parada” momentânea no atendimento ao público acontece periodicamente nesta época do ano. Ela é fundamental para que haja a reorganização das estufas, a manutenção das estruturas e a catalogação das plantas e exemplares arbóreos.

Além de fornecer as mudas que são plantadas nas micro florestas, em canteiros de vias e áreas públicas, o Viveiro também presta serviços diretamente à população.

Veja quais:

doação de mudas de árvores;

doação de adubo orgânico, produzido à base de galhos, folhas e outros materiais orgânicos provenientes de podas de árvores;

orientações técnicas sobre como plantar árvores de maneira adequada.

A retirada gratuita de uma muda de árvore e de 40 quilos de adubo orgânico pode ser feita a cada dois meses. Para retirar a muda, o morador pode ir diretamente ao Viveiro ou fazer, previamente, a solicitação por meio do serviço “Plantio Online”, no site da Prefeitura.

Confira o que é preciso para retirar mudas e adubo orgânico gratuitamente:

apresentar comprovante de endereço e

documento com foto,

trazer um recipiente (saco ou balde) para transportar o material orgânico.

Balanço realizado pela equipe do Viveiro em 2025 mostra os seguintes números:

doação de 1.492 mudas aos munícipes;

doação de 38.000 quilos de adubo orgânico diretamente à população;

doação de 67.220 quilos de adubo orgânico em órgãos públicos e atendendo a solicitações oficiais;

plantio de 10.046 mudas de árvores.

SERVIÇO:

Fechamento temporário do Viveiro Municipal “Antônio da Costa Santos”

Período: de segunda-feira (23/03) até o dia 20/05

Reabertura: quinta-feira (21/05)

Local: Rua Stefano Dilo, 350, no Adventista Campineiro.

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