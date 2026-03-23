O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 142 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT
Açougueiro – Sem Experiência 10
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 10
Analista de Sistemas de Automação – Com Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 4
Atendente de Mesa – Sem Experiência 5
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 4
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 3
Auxiliar de Linha de Produção Temporária – Com Experiência 10
Auxiliar Logístico – Sem Experiência 5
Engenheiro de Automação – Com Experiência 1
Jovem Aprendiz na Área Comercial/Vendas – Sem Experiência 9
Marceneiro – Com Experiência 1
Montador de Equipamentos Elétricos – Com Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 6
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2
Operador de Máquinas – Com Experiência 1
Programador de Máquinas – Com Experiência 1
Promotor de Vendas – Com Experiência 3
Rebarbador de Metal – Com Experiência 6
Servente de Limpeza – Com Experiência 2
Técnico Eletricista – Com Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 1
VAGA PCD
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 17
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 2
Estágio em Elétrica Eletrônica 1
Estágio em Pedagogia 1
Estágio em Direito 1
Estágio para Ensino Médio 9
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 16
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 2
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