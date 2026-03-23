Hortolândia divulga os 16 selecionados do concurso Seletiva Sertaneja

Próxima etapa será nesta segunda-feira, dia 23, às 19h; concurso da Prefeitura seleciona dois artistas que irão fazer os shows de abertura no palco principal da Festa do Peão de Hortolândia deste ano

O concurso Seletiva Sertaneja divulga a lista dos 16 artistas escolhidos na primeira etapa, Oitavas de Final, realizada na segunda-feira (16). Os selecionados avançam para a próxima etapa, Quartas de Final, nesta segunda-feira, dia 23, às 19h. Essa etapa será aberta ao público. A etapa Quartas de Final acontece no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A lista dos 16 selecionados também está disponível nas redes sociais da Secretaria de Cultura.

A seletiva irá escolher 16 artistas. Os dois melhores irão fazer os shows de abertura no palco principal da Festa do Peão de Hortolândia deste ano, nos dias 10 e 17/05. Os dois vencedores também se apresentarão na final do concurso para escolher a Rainha do Rodeio, em data ainda a ser definida.

Os demais 14 classificados irão se apresentar no Palco da Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura, nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/05. A programação do palco será definida somente após o término da Seletiva Sertaneja. O concurso será em quatro etapas.

Na etapa Quartas de Final os artistas selecionados vão ter que cantar uma música, de autoria própria ou não, com duração máxima de cinco minutos. Eles poderão se apresentar acompanhados por apenas um instrumento harmônico (violão, viola ou teclado). Nessa etapa serão selecionados oito artistas, que irão avançar para a próxima etapa, Semifinal, que será no dia 30 deste mês.

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PRÓXIMAS ETAPAS

Dia 23/03, às 19h – Quartas de final – Serão selecionados oito artistas

Dia 30/03, às 19h – Semifinal – Serão selecionados quatro artistas

Dia 01/04, às 19h – Final – Serão selecionados os dois melhores artistas

FESTA DO PEÃO

Este ano, a Festa do Peão de Hortolândia irá acontecer de 8 a 17 de maio, no recinto da avenida da Emancipação, s/nº, em frente à empresa farmacêutica EMS. O evento tem o apoio da Prefeitura.

A programação terá os shows dos seguintes artistas:

– Dia 08/05: Hugo & Guilherme

– Dia 09/05: Thiaguinho

– Dia 10/05: Edson & Hudson

– Dia 15/05: Diego & Victor Hugo

– Dia 16/05: Zé Neto & Cristiano

– Dia 17/05: Os Menotti

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: CLIQUE AQUI.

Confira abaixo os 16 artistas escolhidos na Seletiva Sertaneja de Hortolândia:

– Anna Toledo

– Barreto Massa & Tiago

– Bruna Zamonelo

– Fran Lupetti

– Gui Ferraz

– Kamila Lima

– Karina Carvalho & Alexandre Rosa

– Karol & Edu Lima

– Karoline Antunes

– Lilian Blumer

– Livya Lima

– Marien Cerqueira

– Mila Lima

– Paula Mello

– Pedro Loppes

– Victor & Kauan

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