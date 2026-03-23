O prefeito Chico Sardelli abriu a programação da Semana da Água 2026, na manhã deste domingo (22), Dia Mundial da Água, com a celebração dos 25 anos do Barco Escola da Natureza, na orla da Praia dos Namorados. Uma placa comemorativa foi entregue ao fundador do projeto, João Carlos Pinto.

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Fala Chico

“A comemoração dos 25 anos do Barco Escola é um marco para a cidade de um trabalho de educação ambiental, que mobiliza escolas e a população. O projeto é muito importante para a conscientização sobre a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. Parabenizo o João, acompanho seu trabalho há 30 anos, e toda a sua equipe pelo desempenho e dedicação por todos esses anos. A Semana da Água trará muitas atividades que vão proporcionar a integração e a qualidade de vida da população. Viva o Barco Escola. Viva o Dia Mundial da Água”, disse o prefeito Chico.

O evento comemorativo contou com a soltura de 9 mil alevinos na Represa do Salto Grande, oficinas de educação ambiental, distribuição de mudas, sementes e material educativo, passeio de barco, entre outras atividades.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, falou sobre a importância da iniciativa e da programação diversificada da Semana da Água. “A Semana da Água começa com a comemoração do Barco Escola, uma importante parceria que tem resultados efetivos, principalmente junto às escolas, com a formação de agentes multiplicadores das informações sobre a preservação do meio ambiente. Teremos ao longo do mês muitas atividades, cursos, palestras, concurso ambiental, uma programação especialmente preparada para abordar a temática em alusão ao Dia Mundial da Água”, disse Andréa.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância do barco Escola para a cidade e dos temas abordados na Semana da Água.

“Parabéns ao João, idealizador do projeto Barco Escola, que é um exemplo é uma referência para toda a região, completando 25 anos de atividades em prol do meio ambiente. É gratificante participar desse processo de crescimento e avanço no desenvolvimento da educação ambiental com todas as ações promovidas no município, que agregam e incentivam as boas práticas de sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente. Na Semana da Água, as atividades serão intensificadas e a população terá a oportunidade de conhecer mais de perto os projetos, que contribuem para melhorar e impulsionar ainda mais ações que promovam a educação ambiental e a sustentabilidade e o cuidado com a água”, reforçou Fábio.

O presidente da Câmara Municipal, Léo da Padaria, destacou a importância do evento. “É sempre muito bom acompanhar os trabalhos do Barco Escola, na Semana da Água que começa hoje. O João recebe muito bem a população e passa todo o seu aprendizado. São 25 anos de história, de integração e parcerias. Essa união de esforços dá resultado para a cidade”, afirmou Léo.

O idealizador e presidente da Associação Barco Escola da Natureza, João Carlos Pinto, agradeceu a homenagem.

“Estou muito emocionado pela homenagem prestada pelo prefeito Chico Sardelli e toda a sua equipe. O Chico acompanha e participa dessa iniciativa em defesa da represa e do meio ambiente desde o início. Sou muito grato pelas parcerias com a prefeitura, CPFL, DAE, Meio Ambiente, Educação e, neste ano, também contaremos com o apoio da empresa Suzano. Vamos trabalhar o tema mudanças climáticas. Já atendemos mais de 200 mil crianças neste projeto”, disse João.

A diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, também ressaltou o trabalho relevante do Barco Escola. “É uma alegria participar desse momento tão importante para o Barco Escola, para o João, que é uma pessoa atuante nas questões ambientais da cidade, sempre buscando realizar um trabalho em prol do meio ambiente, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Hoje, no Dia Mundial da Água, iniciamos a programação da Semana da Água, que trará muitas atividades para a população”, disse Kátia.

Participaram da solenidade de abertura, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Márcio Leal (Esportes), o diretor de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, Cícero de Jesus, a supervisora da Secretaria de Educação, Kely Nadin, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, o presidente do COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente)

João Marco Alves de Oliveira, o presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), James Nadin, os representantes da Polícia Militar Ambiental, cabos Oliveira e Adilson, o coordenador de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, Leandro Soares, a analista de Meio Ambiente da CPFL, Heloísa Oliveira, o ex-prefeito Pedro Peol, a representante do Movimento Ações Sementinhas, Edna Camilo, representantes do Grupo de Proteção ambiental (GPA) da Guarda Municipal, entre outros convidados. Também estiveram presentes os vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares e Levi Rossi.

A Semana da Água é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE).

A programação completa da Semana da Água pode ser consultada no site da Prefeitura.

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