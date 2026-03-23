A ministra Simone Tebet se filiou ao PSB este final de semana e deve ser o nome do partido na disputa para o senado em São Paulo. Na região, o partido tem como grandes lideranças o deputado federal Jonas Donizete e o vice-prefeito de Hortolândia Cafu César.

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Ela reforça o time do vice presidente Geraldo Alckmin e tem sido muito bem avaliada para uma das duas vagas em disputa. Simone foi por 30 anos filiada ao MDB e foi o destaque da ‘parte de baixo’ da eleição presidencial de 2022, quando obteve mais votos que Ciro Gomes (hoje PSDB).

Simone com Haddad

Com a ida ao PSB, a ministra deve compor a chapa liderada por Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo paulista. A configuração completa da aliança ainda não está definida. A segunda vaga ao Senado segue em aberto, mas há a expectativa de que vá para Marina Silva (Rede).

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