Tendências do Instagram para 2026 são tema de palestra gratuita do Sebrae-SP em Americana

Encontro vai trazer as novidades e melhores formas de utilizar a rede social para ter bons resultados

O Sebrae-SP realiza uma palestra gratuita em Americana sobre tendências para o Instagram em 2026, no próximo dia 25. O encontro vai trazer novidades e melhores formas de usar a rede social para ter bons resultados. O público-alvo são micro e pequenos empreendedores da região. Inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/LwaP6bSWf6.

A palestra “Instagram 2026: tendências e atualizações que mudam o jogo” vai abordar assuntos essenciais para os empreendedores que querem entender e utilizar essa rede social de forma cada vez mais estratégica. O encontro vai apresentar tópicos como mudanças do algoritmo, formatos premiados em 2026 e SMO (Social Media Optimization), que são estratégias e práticas para otimizar perfis e conteúdos nas redes.

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A intenção é apresentar o Instagram como um canal estratégico, conforme Silmara Regina de Souza, consultora de negócios do Sebrae-SP e quem vai ministrar a palestra. “Os empreendedores já sentem que o Instagram mudou, que o que funcionava antes já não traz mais o mesmo resultado. Então, vamos mostrar que esse ano o usuário deve buscar ser cada vez mais analítico. Essa rede deve ser vista como uma ferramenta mesmo”, explica.

O encontro também vai debater sobre influência no Instagram. “Hoje em dia, com tanta informação em todos os lugares, as pessoas buscam uma validação para tomar a decisão de compra. Quando um influenciador indica um produto, ele ajuda o consumidor a fazer essa escolha. É essencial que as marcas saibam utilizar essa estratégia para gerar proximidade e resultado”, completa.

A palestra é voltada para negócios formalizados, ou seja, com CNPJ, com no máximo dois participantes por empresa. O encontro será na Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), que fica na Rua Primo Picoli, 232.

SERVIÇO

Palestra “Instagram 2026: tendências e atualizações que mudam o jogo”

Data: 25/03, às 18h30

Local: ACIA – Rua Primo Picoli, 232

Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/LwaP6bSWf6