Sumaré testa semáforo inteligente no cruzamento da Rebouças com Saudade

A Prefeitura de Sumaré iniciou na quarta-feira (18), os testes do semáforo inteligente instalado recentemente no cruzamento das Avenidas Rebouças e Saudade. O local foi determinado após estudos e atende também pedidos antigos da população. Após os testes, o aparelho entrará em funcionamento definitivo.

A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) instala novos semáforos digitais de alta tecnologia na região central da cidade. Os novos conjuntos semafóricos contam com iluminação em LED e sistema de contagem regressiva, recursos que proporcionam maior visibilidade, segurança e precisão tanto para motoristas quanto para pedestres.

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A instalação é feita em etapas: o início dos trabalhos acontece no centro da cidade, com um investimento de cerca de R$ 800 mil. Posteriormente, o serviço será realizado nas demais regiões da cidade. A previsão é que o investimento total seja de R$ 7 milhões.

A iniciativa integra o programa de modernização da mobilidade urbana e tem como objetivo aprimorar a infraestrutura de trânsito em áreas de grande fluxo. A instalação visa melhorar a organização do tráfego, reduzir riscos de acidentes e facilitar a travessia em regiões movimentadas.

“A instalação dos novos semáforos faz parte do pacote de investimentos para a construção de uma Sumaré totalmente inteligente. O cruzamento das avenidas Rebouças e Saudade é um local de grande concentração de veículos e necessitava de um aparelho para a segurança e fluidez no trânsito. Os equipamentos digitais têm contagem regressiva e LED, oferecendo mais confiabilidade e visibilidade e contribuindo para um controle mais eficaz do tráfego e para o reforço da segurança viária”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.

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