Portaria foi publicada, na segunda-feira (15), no Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia

Uma boa notícia para os corações verde amarelos que trabalham no Executivo Municipal e torcem pela seleção canarinha, rumo ao hexacampeonato, na Copa do Mundo de Futebol 2026. A Prefeitura de Hortolândia liberou o uso da camiseta do Brasil pelas(os) servidoras (es) públicas(os) municipais nos dias de jogo da seleção masculina de futebol.

A resolução está na Portaria 1.789/2026, publicada na edição 2783, de segunda-feira (15/06) do Diário Oficial Eletrônico do Município. A medida altera o que estabelece o “Regulamento interno sobre vestimenta adequada no ambiente de trabalho”, presente na Ordem de Serviço de 14/04/2025, que proíbe o uso de camisetas de time durante o exercício da função na administração pública.

Segundo a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, a resolução, em caráter excepcional, vale somente para os jogos ocorridos em dias de expediente do funcionalismo.

“O futebol faz parte da paixão do povo brasileiro e dos momentos de união que vivemos como nação. Por isso, autorizei que os servidores municipais possam utilizar a camisa da Seleção Brasileira nos dias de jogos do Brasil. É uma forma simples de incentivar esse clima de confraternização, valorizando o espírito esportivo e o orgulho de torcer pelo nosso país. Continuamos desempenhando nossas funções com responsabilidade e compromisso com a população, mas sem deixar de celebrar essa paixão que mobiliza milhões de brasileiros. Que possamos torcer juntos, com alegria, respeito e esperança, apoiando a nossa Seleção em mais essa caminhada”, afirmou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

Confira abaixo os dias de jogos da Seleção Brasileira, durante a Fase de Grupos da Copa Fifa 2026: