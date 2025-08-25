Hortolândia recebe monólogo que aborda abusos sofridos por mulheres

“Não Conta pra Ninguém” será encenado no dia 11/09, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos

A arte tem a capacidade de sensibilizar e fazer o público refletir sobre temas importantes. Atualmente, um dos problemas mais discutidos na sociedade é o abuso cometido contra mulheres. Esse é o tema do monólogo “Não conta pra ninguém”, que será encenado em Hortolândia no dia 11/09. A apresentação será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A peça terá ingressos a preços populares, R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), que devem ser adquiridos pelo site Sympla (CLIQUE AQUI).

O monólogo volta à região após duas temporadas na cidade de São Paulo, que foram sucesso de público e crítica, além de apresentações em outras cidades do interior paulista. Por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a peça foi selecionada pela empresa Unimed Campinas para integrar a carteira de projetos sobre saúde mental que são oferecidos aos associados e ao público para estimular o debate de assuntos da atualidade.

O espetáculo, estrelado pela atriz Helga Nemetik, aborda os abusos sofridos por mulheres e o silenciamento que é imposto a elas para que não denunciem os agressores. O ponto de partida é o caso de abuso sexual que a atriz sofreu na infância. A proposta do monólogo é ser um chamado para que mulheres e homens erguam suas vozes e denunciem esse tipo de violência.

A trama é sobre uma atriz de musicais que está prestes a fazer uma audição para o papel que ela considera o grande trabalho da sua vida. Porém, ela descobre que não consegue mais cantar. Após muita investigação, a atriz percebe que a causa do seu problema vocal pode não ser física. Disposta a recuperar sua voz, a atriz decide mergulhar nos segredos do seu passado.

AÇÃO SOCIAL

O espetáculo também terá caráter social ao incentivar o público a praticar a solidariedade. No dia da apresentação será feita arrecadação de absorventes femininos doados pelo público. As doações serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, a produção do espetáculo irá doar 30% da renda obtida com a venda de ingressos para o Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas, criado pelo Instituto Avon e pela rede Accor em 2020 para o fortalecimento de serviços públicos de acolhimento e proteção à população feminina em circunstâncias de violência.

QUEM FAZ O MONÓLOGO

O monólogo foi idealizado pela atriz e cantora Helga Nemetik. A dramaturgia é de Juliana Rosenthal e a direção é de Michelle Ferreira.

Ao longo de sua carreira, Helga Nemetik atuou em programas de TV, como o quadro “Show dos famosos” no Domingão do Faustão, a novela “Rock story”, o seriado “Ilha de ferro” e em musicais como “Beetlejuice”, “Chaplin” e “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. Na música, produziu e se apresentou nos shows “Jazz in the Blues”, “Helga, Tony e R&B” e “Superbacana”, que revisita a Tropicália. Atualmente, Helga está no elenco dos musicais “Mãe”, que entra em cartaz na cidade de São Paulo em setembro, e irá interpretar a cantora Fafá de Belém no musical sobre a cantora, que estreia em janeiro de 2026 no Rio de Janeiro.

Juliana Rosenthal já escreveu diversas peças de teatro, entre elas “O Inferno Sou Eu”, com Marisa Orth. Para cinema escreveu o roteiro da comédia “O amor no divã”. Para televisão assinou as séries “Hard”, da HBO, e “Os homens são de Marte…É pra lá que eu vou”, da GNT. Foi roteirista-chefe da série “Não foi minha culpa”, dirigida por Suzanna Lira, para a plataforma Star+.Atualmente escreve uma nova série para a plataforma Amazon Prime.

Michelle Ferreira já escreveu e dirigiu a peça “Eu não sou Harvey”. Também escreveu a série “Não foi minha culpa”, dirigida por Suzanna Lira, e as peças

“Bárbara”, com Marisa Orth, e “A última entrevista”, com atuações de Marília Gabriela e Theodoro Cochrane, ambas dirigidas por Bruno Guida. Michelle foi indicada ao Prêmio Shell de melhor autora, em 2013, pela peça “Os adultos estão na sala”, e ao Prêmio Bibi Ferreira de melhor autora por “Uísque e vergonha”, com direção de produção de Marcelo Aouila.

EQUIPE TÉCNICA DO MONÓLOGO “NÃO CONTA PRA NINGUÉM”:

Idealização e Atuação: Helga Nemetik

Dramaturgia: Juliana Rosenthal

Direção, Cenografia e Workshop: Michelle Ferreira

Diretora Assistente: Jessica Mancini

Direção Musical: Eric Budney

Iluminação: Cesar Pivetti

Figurino: Camila Mundell

Fotos de divulgação: Rodrigo Lopes

Operadora de som: Cecília Lüz

Montagem e Operação de luz: Mica

Cenotécnico: Evas Carreteiro

Marketing e Design Gráfico: Julliana Della Costa

Assistente de produção: Kaio Farias

Assessoria de Imprensa: OPA Assessoria em Comunicação

Direção de Produção: Marcelo Aouila

Produção: Tchequia Produções e Essegaroto Aouila

Patrocínio: Unimed Campinas

Realização: Ministério da Cultura – Governo Federal

