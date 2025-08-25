Semana em Sumaré varia entre calor ameno, névoa e alerta de tempestade

A cidade de Sumaré inicia esta semana com clima típico do final de inverno: temperaturas em elevação gradativa pela manhã e queda acentuada à noite, combinadas com condições variáveis de nebulosidade, névoa e previsão de tempestade intensa ao fim do período.

Nesta segunda-feira, dia 25, haverá sol entre nuvens, mínima de 16 °C e máxima de 32ºC. Já na terça, 26, o tempo se mantém ameno, com algumas aberturas de sol, mas se tornando mais nublado no decorrer do dia; temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Quarta (27) e quinta (28) terão predomínio de névoa e nebulosidade, com mínimas por volta de 15°C e máxima estabilizada entre 28 °C e 29 °C, favorecendo uma atmosfera úmida e cinzenta.

A semana fecha com uma sexta-feira, dia 29, com previsão de tempestade intensa, com mínima de 15°C e máxima de 28°C.

