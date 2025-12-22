Policiais militares atenderam às ocorrências no município e detiveram acusados dos crimes no fim de semana

A cidade de Hortolândia registrou casos de porte ilegal de arma de fogo e ato infracional por receptação entre a madrugada de domingo (21) e a desta segunda-feira (22). Em ambas ocorrências os acusados foram detidos e houve registro no 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

O primeiro caso ocorreu na Rua Izadia Fabrício da Silva, no Jardim Auxiliadora, na madrugada do domingo. Durante patrulhamento pela Estrada Municipal Mineko Ito, em Sumaré, equipe policial recebeu informação via rede rádio acerca de motocicletas trafegando em direção perigosa.

Durante o deslocamento, foi visualizada uma motocicleta modelo Honda CB 300F/Twister, sem placa de identificação, ocupada por três indivíduos. Diante da fundada suspeita, foi iniciado acompanhamento por diversas vias, encerrando-se na Avenida Izadia Fabrício da Silva, em Hortolândia, quando o condutor perdeu o controle da motocicleta, ocasionando a queda dos ocupantes ao solo.

Após a abordagem, foi realizada consulta do veículo pelo sistema, sendo constatado que a motocicleta era produto de furto ocorrido na cidade de Campinas, em data anterior. Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Hortolândia, onde, após os procedimentos legais, dois deles foram liberados aos responsáveis legais e um permaneceu preso à disposição da Justiça.

Outra em Hortolândia

A outra ocorrência foi na Rua Paulo Roberto Soares, no Terras de Santo Antônio, na madrugada desta segunda (22). Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Adelaide, em Hortolândia, equipe policial visualizou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos sem capacete. Ao notarem a presença policial, os suspeitos empreenderam fuga, adentrando um conjunto habitacional.

Um dos indivíduos foi acompanhado a pé e acessou um apartamento térreo, onde foi abordado no interior da sala. No local encontrava-se também o morador, que confirmou conhecer o outro envolvido desde a infância. Diante da fundada suspeita, o morador autorizou, de forma espontânea, a realização de busca domiciliar.

Durante as diligências, no interior de um dos quartos, sob o colchão, foi localizada uma caixa contendo um revólver. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a autoridade policial deliberou pela apreensão da arma, sendo as partes liberadas após os procedimentos legais.

