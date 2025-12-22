Os gastos de Natal já entraram no radar dos brasileiros em 2025. Segundo um levantamento inédito realizado pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, 49,2% dos brasileiros já estavam se organizando no início de novembro para a data, enquanto 29,4% tinham a pretensão de iniciar o planejamento no início de dezembro e 14,9% ainda não tinham pensado sobre o assunto.

Entre os valores previstos, 33,4% pretendem investir até R$300, 26,5% entre R$301 e R$600, 12,1% entre R$601 e R$900 e 10,2% acima de R$900. As mulheres predominam entre os que gastarão até R$300, enquanto os homens lideram a faixa de R$301 a R$600. O Nordeste concentra a maior intenção de gastos modestos (35,1%), enquanto o Sudeste lidera nos gastos mais altos (11,7%).

Mesmo diante da atenção crescente ao orçamento, o Natal continua sendo um momento de grande relevância para os brasileiros, reunindo familiares, amigos e movimentando o varejo nacional. De acordo com a pesquisa, 69,7% dos brasileiros afirmam que celebram a data todos os anos, enquanto 20,5% o fazem às vezes e 9,9% não comemoram. Já entre os que comemoram apenas às vezes, 18,6% são mulheres e 22,6% homens. Entre aqueles que não costumam celebrar, a proporção masculina é maior, com 11,1% dos homens, frente a 8,7% das mulheres. Os números revelam que, embora a tradição seja forte, há nuances importantes de gênero, idade e região na forma como o brasileiro se relaciona com a data.

Para Talita Castro, antropóloga e CEO do PiniOn, os resultados evidenciam que os brasileiros seguem valorizando as datas comemorativas sem deixar de se atentar aos preços. “Os dados indicam que, mesmo em um cenário de atenção ao custo-benefício e às promoções, os brasileiros continuam reconhecendo a importância das datas comemorativas como forma de conexão afetiva e celebração. Antes mesmo de olhar o preço, o consumidor busca encontrar algo que realmente faça sentido para o presenteado, o que revela um público cada vez mais estratégico, conciliando planejamento financeiro com experiências significativas junto a familiares e amigos”, explica.

Planejamento das comemorações de Natal

Além do orçamento, a pesquisa também analisou como os brasileiros pretendem comemorar o Natal em 2025. Para 30,5% dos respondentes, a intenção é fazer uma super comemoração, enquanto 57,6% planejam celebrar de modo mais simples e 11,8% não planejam comemorar. Entre os que optam por uma festa mais elaborada, os homens aparecem com leve predominância (31,1% frente a 30% das mulheres), e a faixa etária de 18 a 24 anos lidera entre os que farão super comemorações (41,4%). Já a classe A concentra a maior parte das celebrações sofisticadas (74,4%), enquanto, regionalmente, o Norte se destaca com 36,8% e o Nordeste com 32,4%.



Por outro lado, a celebração simples predomina entre mulheres (59%) e pessoas acima de 45 anos (60%), com maior presença nas classes C, D e E. A região Sudeste lidera entre as comemorações mais básicas, com 60% dos entrevistados, seguida pelo Centro-Oeste (58,1%) e Nordeste (57,7%). Entre os que não planejam comemorar, predominam homens (12,8%), com idade acima de 45 anos (14,5%), das classes D e E (20,6%) e residentes do Centro-Oeste (15,3%).

Motivações e escolhas de presentes

Reunir a família é o principal motivo para celebrar o Natal para 47% dos brasileiros, seguido por presentear pessoas queridas (16%) e entrar no clima da data (12,4%). Quanto aos presentes, 27% priorizam itens que tenham significado, 23,4% optam por presentes úteis, 20,8% prezam pelo efeito surpresa e 20,4% escolhem lembrancinhas simbólicas. Presentes feitos à mão aparecem em 19,8% das escolhas, enquanto 29,4% nunca consideraram essa opção.

“Os brasileiros priorizam celebrar com significado, mas sem abrir mão do controle sobre os gastos. O que percebemos é que o Natal não é visto apenas como forma de dar e receber presentes, é sobre estar junto de quem importa e fazer isso de forma planejada e cosnciente”, destaca a executiva.

O levantamento foi realizado no mês de novembro de 2025, por meio do aplicativo mobile do PiniOn, com 1553 entrevistados em todas as regiões do Brasil, compondo uma amostra representativa da população brasileira.

Sobre o PiniOn

Fundado em 2013, o PiniOn é uma empresa de pesquisa de mercado que combina tecnologia e engajamento para entregar soluções de pesquisa ágeis e precisas. Por meio de um aplicativo mobile, a empresa engaja usuários para realizar missões com coleta de dados, pesquisas e testes, gerando informações estratégicas e valiosas para empresas de diferentes segmentos, como Unilever, Heineken e Coca-Cola. Com foco no público B2B, a empresa é reconhecida por transformar dados em decisões inteligentes, conectando o mercado ao seu público-alvo de forma inovadora.

