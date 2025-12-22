Três Ocorrências – Foram registradas no 48º BPMI entre a tarde de sábado (20) e a madrugada desta segunda-feira (22)

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (48º BPMI) registrou, entre a tarde de sábado (20) e a madrugada desta segunda-feira (22), três ocorrências de tráfico de drogas em diferentes bairros de Sumaré, resultando em prisões em flagrante e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares.

Vila Vale

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de sábado (20), na Rua Virgílio Basso, na Vila Valle. Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma mulher caminhando em direção a uma viela com uma bolsa do tipo tiracolo. Ao notar a presença da viatura, ela apresentou comportamento evasivo, o que motivou a abordagem. Na revista, foram encontrados entorpecentes variados e dinheiro em espécie. Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. No local, foram apreendidas 34 porções de cocaína, 77 porções de crack, 20 porções de “dry”, duas porções de maconha, três porções de haxixe e R$ 111 em dinheiro.

Jardim Callegari

Já na madrugada de segunda-feira (22), uma equipe policial realizava patrulhamento na Rua Engenheiro Pinheiro Ulhôa Cintra, no Jardim Callegari, região conhecida pela prática de tráfico de drogas. Os policiais flagraram a entrega de pequenas porções de substância esbranquiçada entre um homem a pé e outro em uma motocicleta. Ao perceberem a viatura, o motociclista tentou fugir, mas foi abordado. O outro suspeito dispensou drogas no chão e correu para o interior de uma residência, sendo acompanhado e detido. Durante a ação, os policiais localizaram uma bolsa sobre o telhado de um imóvel vizinho contendo grande quantidade de cocaína e dinheiro. Ambos confessaram envolvimento com a comercialização de drogas na região e foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada. Foram apreendidos R$ 20, dois celulares da marca Samsung e 0,159 quilo de cocaína.

Campo Belo

A terceira ocorrência também aconteceu na madrugada de segunda-feira (22), na Rua Maria Blumer, no Residencial Campo Belo. Durante patrulhamento de supervisão, os policiais observaram um homem que demonstrou nervosismo ao notar a viatura, tentando ocultar um objeto junto ao corpo e se afastando rapidamente. Ele foi abordado e, dentro de uma bolsa, foram encontradas diversas porções de drogas embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça. Na ação, foram apreendidos R$ 376,10 em dinheiro, um celular Xiaomi Redmi, 0,03 quilo de cocaína, 0,026 quilo de crack e 0,008 quilo de maconha.

