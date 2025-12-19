“Programa Cuidar”, em realização pela Prefeitura, teve última cerimônia de entrega de 2025, nesta quarta-feira (12)

Quase 220 pessoas participaram, na manhã desta quarta-feira (12/12), da última cerimônia de entrega, em 2025, dos kits do “Cuidar: Programa de Atendimento à Gestante”, em realização pela Prefeitura de Hortolândia. Gestantes, papais, avós, crianças e outros membros da rede de apoio familiar vieram ao auditório da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profa Marleciene P. Presta Bonfim, no Remanso Campineiro, acompanhar a entrega dos 160 kits de maternidade de dezembro, dois deles para grávidas de gêmeos.

Com mais esta entrega, o Programa atingiu a marca de 5.586 kits de maternidade entregues, de outubro de 2022 até dezembro de 2025. O acompanhamento mensal das entregas é feito pela equipe da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, uma das pastas participantes da iniciativa.

Ao lado da mãe Crispiniana, a controladora de acesso Francieli de Almeida Paixão Oliveira, de 28 anos, era só sorrisos, conferindo os itens do kit maternidade. Com 32 semanas de gestação, ela só havia comprado algumas peças para receber o terceiro filho, a garotinha Melissa. “Me ajuda bastante este kit, pois tinha comprado pouca coisa. Gostei bastante”, afirmou a moradora do Jd. Nova América, que faz o pré-natal no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), antigamente denominado de CESM (Centro Especializado da Saúde da Mulher) “Maria José Santos Ferreira”, no Jd. Green Park.

A técnica de enfermagem Camila Buthias, de 30 anos, com a filha Anna Liz no colo, também estava no evento, junto com outros familiares. Com 32 semanas de gravidez, ela espera a chegada do quinto filho, o garotinho Caaleb, o quarto menino da família. “É muito bom o Programa, porque além das mães receberem orientação com os primeiros cuidados, tem uma rede de apoio preventiva e doam este kit de primeiros cuidados para auxiliar”, afirma ela, que faz pré-natal na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Pq. Orestes Ôngaro.

Assim como ela, as gestantes presentes ouviram com atenção as recomendações passadas pelas representantes do Projeto “Amigos do Peito”, da Secretaria de Saúde, a pediatra Marta Hirayama e a cirurgiã dentista, Débora Hoffmann. Com paciência e didatismo, elas explicaram a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê e da introdução de uma alimentação saudável, após isso. E, mais uma vez, recomendaram às futuras mamães que busquem ajuda, sempre que necessário, junto às equipes profissionais disponíveis na rede SUS (Sistema Único de Saúde), seja para auxiliar no processo de amamentação, seja para orientações sobre como armazenar o leite materno, quando da volta ao trabalho.

Pré-natal

“O pré-natal só acaba quando nasce o bebê e não aqui na entrega do kit. Ele é um um carinho, um cuidado a mais da Prefeitura com todos vocês. Lembrem-se de que a saúde não é só o bem-estar físico, mas também o mental, o social, é algo amplo. É preciso cuidar da saúde do bebê, da saúde da mãe e de toda a família”, afirmou Marta.

Débora, por sua vez, destacou a necessária presença da rede de apoio. “A mãe precisa pensar agora: quem vai estar na minha rede de apoio? A mãe precisará de alguém para cuidar das tarefas domésticas, lavar a louça, a roupa, fazer a comida, cuidar dos outros filhos, que terão ciúmes do bebê”, pontuou a profissional, chamando à responsabilidade os demais membros da família.

O evento também reuniu autoridades do Legislativo e do Executivo, dentre estes servidores e gestores municipais, como os secretários de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros (titular) e Leni Pauliuki (adjunto).

“O Programa Cuidar nos leva para dentro da casa de vocês, porque ele pensa na creche, no futuro dessa criança, na saúde dessa gestante e dessa criança que está para nascer. Existe o pré-natal e o pós-parto e em tudo isso a gente está pensando. Envolve várias secretarias para pensar num plano para poder abraçar realmente as famílias. É um programa de muito orgulho para mim, por ver que está funcionando, dando certo, e que vocês estão sendo atendidos da melhor maneira possível. Isso deixa o meu coração cheio de alegria. É muito importante poder olhar para cada um de vocês e falar: ‘que bom que vocês estão aqui, sendo cuidados e reconhecidos como cidadãos hortolandeses'”, afirmou Maria dos Anjos.

Pauliuki, ao representar o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, que estava em outra agenda, também destacou o lado humano do Programa. “Este é um Governo que cuida das pessoas. Este é o programa que com maior fidelidade representa as ações realizadas em Hortolândia”, pontuou ele.

Saiba mais sobre o “Programa Cuidar”

Além de entregar o kit com roupinhas, fraldas, mamadeiras, mantas, banheira e outros itens úteis ao recém-nascido, a Prefeitura acompanha e orienta as futuras mamães e seus bebês, durante todo o pré-natal e o puerpério; monitora o ingresso da criança na creche e ainda auxilia membros da família que precisam se capacitar para ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma renda extra.

