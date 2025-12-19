Nova Odessa: seleção do Programa Vila Melhor Idade já tem 21 inscrições

Interessados têm até 27 de fevereiro de 2026 para se candidatar a uma das unidades habitacionais destinadas a idosos

A Prefeitura de Nova Odessa comunica que as inscrições para uso de moradias na Vila Melhor Idade seguem abertas até o dia 27 de fevereiro de 2026. O processo seletivo, que ocorre a cada dois anos, teve início em 10 de novembro e já conta com 21 candidatos. A iniciativa é voltada para idosos em condições de vulnerabilidade, que podem morar sozinhos ou com um acompanhante. As inscrições devem ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, na sede da Diretoria de Gestão Social e Cidadania, situada à Rua Florianópolis, 305, Jardim São Jorge.

A Vila Melhor Idade é um programa habitacional social de caráter vitalício e gratuito para idosos residentes no município. Inaugurado em 2011, o conjunto é formado por 30 moradias distribuídas em cinco blocos no Jardim Santa Rita 2. O empreendimento foi projetado com normas de acessibilidade para atender idosos em situação de vulnerabilidade social, sem suporte familiar ou recursos para aquisição da casa própria. Os beneficiários têm apenas a responsabilidade pelos custos de serviços básicos como água, luz e telefone.

Para se candidatar, é necessário atender aos critérios do edital e apresentar a documentação exigida, que inclui: Cédula de Identidade (RG) e Título de Eleitor; Certidão de Casamento ou instrumento público de união estável (com mais de 6 anos); Comprovante de renda mensal de até 3 salários mínimos para o casal; Comprovante de residência em Nova Odessa pelos últimos 6 anos (contas de água, luz, contrato de aluguel, entre outros); Declaração de não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos 6 anos; Comprovante de grau de parentesco (para duplas de idosos) e de gastos com medicamentos (conforme caso).

O processo segue as normas do Decreto Municipal nº 2.627, de 30 de agosto de 2010, alterado pelo Decreto nº 3.049, de 28 de abril de 2014, que regulamentam os critérios de acesso e uso gratuito e vitalício das unidades habitacionais, bem como os procedimentos necessários para seleção e exclusão dos pretendentes.

A Prefeitura ressalta que todas as informações sobre o programa, incluindo o edital completo, estão disponíveis para consulta no local de inscrição.

