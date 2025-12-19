Anitta fará show inesquecível no Réveillon Tropical 2026, no Rio
Com a cantora Anitta como headliner, o Réveillon Tropical 2026 promete uma noite de Ano Novo épica no Brava Arena Jockey, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com proposta premium e serviço all inclusive, incluindo open bar e open food, o evento também terá apresentações dos grupos “Fica Comigo” e “+5521”, reunindo pop, pagode e muita animação para a noite da virada. A festa está marcada para às 20h de 31 de dezembro, contando com os setores “Pista”, “Mezanino” e “Área VIP Premium”. Realizado pelo Grupo Onda, Vibra Grupo e New Quality Eventos, o Réveillon Tropical 2026 tem sete mil metros quadrados de estrutura, com arena climatizada e uma área externa com vista para o Cristo Redentor e a Pedra da Gávea. A classificação etária é de 18 anos.
