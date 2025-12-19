Blocos inscritos reforçam tradição do Carnaval de SBO

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quarta-feira (17) a relação dos blocos inscritos para o Carnaval de SBO 2026. Por ordem de inscrição, 10 blocos desfilarão pelas ruas barbarenses: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, Blo-cão “Animais Têm Voz”, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas. O Carnaval de SBO 2026 será realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, nas ruas de Santa Bárbara d’Oeste, com dispersão oficial dos grupos na Praça Central.

As inscrições ocorreram no período de 11 a 15 de dezembro de 2025. No formulário de inscrição, os responsáveis pelos blocos, cordões, bandas e assemelhados informaram dados referentes à organização, local de concentração, itinerário, sugestão de horários, duração prevista e estimativa de público. O regulamento completo está disponível para consulta no site oficial culturasbo.com e também em versão impressa na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro.

A força do Carnaval barbarense foi reafirmada neste ano, reunindo um público rotativo de 87 mil pessoas. Na Praça Central, foliões acompanharam as apresentações gratuitas, enquanto nove blocos animaram diversos pontos da cidade. O evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.

A reunião de planejamento com os blocos, cordões, bandas e assemelhados será realizada nesta sexta-feira (19). O calendário também prevê o lançamento do Guia Completo do Carnaval em janeiro. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

