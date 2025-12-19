A vereadora Professora Juliana (PT) foi ao Ministério Público questionar o uso de câmeras corporais por parte de agentes da Gama. Ela relatou que esta semana surgiram vídeos mostrando GMs supostamente agredindo pessoas e quer saber do que pode ser feito para se levar mais segurança aos moradores.

Ela também protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o Plano Municipal de Segurança Pública.

No documento a parlamentar explica que o plano consiste em um conjunto de ações para promover a prevenção e o combate à criminalidade e tem como objetivo integrar a comunidade no processo de construção de políticas de segurança, promovendo a participação cidadã e a transparência.

Fala Juliana

“É necessário ter diretrizes claras, quais sãos os principais problemas de segurança pública para o americanense. Quando as prioridades em segurança de uma sociedade estão claramente definidas, entra então a expertise das forças policiais para agir e alcançar esses objetivos. É claro que as forças policiais podem e devem contribuir durante todo esse processo de construção da política pública. O erro que não podemos cair, entretanto, é pensar que apenas a polícia deve discutir esses temas. Como qualquer outra área de política pública, segurança pública não é assunto de polícia, mas da sociedade”, afirma Juliana.

A autora pergunta sobre a gestão quanto à elaboração e adesão a instrumentos fundamentais de política de segurança pública; e quais as prioridades em segurança de uma sociedade definidas. O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

