Rádio Santa Bárbara FM completa 40 anos de fundação neste sábado, 20 de dezembro

A Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz completa 40 anos de atividades neste dia 20 de dezembro, consolidando-se como um dos principais veículos de comunicação pública da região. Fundada em 1985, a emissora educativa oficial do Município de Santa Bárbara d’Oeste nasceu como a primeira rádio FM da cidade e a segunda educativa do Estado de São Paulo, levando informação, cultura e entretenimento de forma ininterrupta, 24 horas por dia, à população.



Criada em um período em que o município contava apenas com emissoras AM, a implantação da Santa Bárbara FM representou um passo importante na modernização da comunicação local. A programação foi estruturada a partir de referências em rádios educativas e contou, desde o início, com uma equipe formada por locutores, programadora e operadores de som. Para a montagem da emissora, foram investidos cerca de 230 milhões de cruzeiros na aquisição de equipamentos considerados avançados para a época, como transmissor, mesas de som, gravadores de rolo, cartucheiras e amplificadores.



Ao longo das décadas, a emissora fortaleceu sua relação com os ouvintes, ampliou a participação do público e construiu uma identidade própria. Atualmente, operando em 95,9 MHz, a Santa Bárbara FM atinge uma região com mais de 1,5 milhão de habitantes, abrangendo municípios como Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Limeira, Piracicaba, Capivari, entre outros.



Para o prefeito Rafael Piovezan, celebrar os 40 anos da emissora é reconhecer a importância do rádio como instrumento de comunicação pública. “Eu vejo os 40 anos da Santa Bárbara FM como um marco da comunicação na nossa cidade, como uma grande oportunidade das pessoas terem acesso a um sistema que leva entretenimento, informação e conteúdo para a população, com as nossas características”, afirmou.



Segundo ele, apesar das transformações tecnológicas, o rádio segue atual e relevante. “Ao contrário do que muitos imaginavam, o rádio passou por momentos de turbulência, mas ele é extremamente importante e extremamente utilizado pela população”, completou.



O prefeito também destacou o crescimento contínuo da audiência e a credibilidade construída ao longo do tempo. “Se você observar quem escuta a Santa Bárbara FM, vai perceber que, ao longo dos anos, ela tem ganhado cada vez mais ouvintes. Isso não é por acaso. Está na seriedade das pessoas que trabalham aqui hoje e daquelas que trabalharam para deixar esse legado, sempre buscando conteúdo vinculado à necessidade das pessoas por informação”, disse.



Quarenta anos depois de sua fundação, a Santa Bárbara FM acompanha a evolução tecnológica e amplia sua presença no ambiente digital. A programação pode ser ouvida pelo site www.santabarbarafm.com, por aplicativo e webapp para Android, iOS e PC, além de plataformas como TuneIn Radio.



Os dados de audiência refletem esse crescimento: as audições pelo site passaram de 730 mil em 2022 para 1,7 milhão em 2024. Em 2025, até dezembro, já são cerca de 4 milhões de audições, com recorde mensal de 500 mil acessos em novembro.



Os estúdios e o sistema irradiante da Santa Bárbara FM funcionam no Paço Municipal, na Avenida Monte Castelo, nº 1.000, no Jardim Primavera, mesmo local desde o início de suas atividades. A emissora também está presente nas redes sociais pelo perfil @radiosantabarbarafm e mantém contato com os ouvintes pelo WhatsApp (19) 3463-6001.



Confira os destaques da programação da Santa Bárbara FM



Radioatividade (Equipe de Jornalismo)

Segunda a sexta, das 7h às 8h



Jornal Santa Bárbara FM (Equipe de Jornalismo)

Segunda a sexta, das 8h às 9h



Bom Dia Cidade (Luciane Modenese)

Segunda a sexta, das 9h às 12h



Giro 95 (Ricardo Anjo)

Segunda a sexta, das 16h às 19h



Sábado Sertanejo (Marcos Dutra)

Sábado, das 6h às 9h



Retrato Musical (José Maria Cesário)

Sábado, das 9h às 12h



Interiorana Hip Hop (Marcelo Santos)

Sábado, das 13h às 14h



Samba & Companhia (Eraldo Vaz)

Sábado, das 14h às 18h



DJ Mix (Equipe DJ Mix)

Sábado, das 19h às 23h



Rota 95 (José Carlos Brat)

Domingo, das 9h às 12h



I Wanna Rock (Luís Carlos)

Domingo, das 18h às 21h

