Estudantes da rede municipal de ensino de Hortolândia podem solicitar à Prefeitura o serviço de transporte escolar gratuito. Ele é prestado pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, em casos especiais.

Confira abaixo quem pode solicitar o transporte:

crianças que moram a mais de 2 km da escola

crianças com deficiência

estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Veja abaixo os documentos necessários:

RG do responsável;

RG ou Certidão de Nascimento do estudante;

comprovante de endereço (caso o nome no comprovante não esteja em nome dos pais, deve-se justificar);

laudo médico (em caso de deficiência);

atestado de matrícula, fornecido pela secretaria escolar.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, para as crianças com deficiência, não há a contagem de quilometragem entre a residência e a escola municipal, sendo todas atendidas, independentemente da distância.

Solicitação

A solicitação do serviço deve ser feita diretamente na secretaria escolar de cada unidade. Em caso de dúvida, os pais e responsáveis pode enviar email para a Secretaria neste endereço:

Além do transporte diário até a escola, a equipe realiza ainda passeios e translado até eventos. Somente neste ano, 20.201 pessoas foram transportadas nos ônibus próprios do Setor de Transporte. Atualmente, há 1.466 beneficiados pelo serviço de transporte escolar, de acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

