Saldo é o segundo melhor da série histórica do município, iniciada em 2020; para manter mercado de trabalho aquecido, Prefeitura promove 3º Feirão de Empregos, no dia 22 deste mês

A Prefeitura de Hortolândia tem implementado políticas públicas que impactam de forma positiva na economia local. Prova disso é que o município teve saldo positivo de 540 vagas de emprego em março deste ano. O número consta no relatório mensal do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), elaborado pelo governo federal. Esse é o segundo melhor saldo do município desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged.

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Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação é um desempenho notável. O melhor saldo da série histórica de Hortolândia foi em fevereiro de 2025, quando o município registrou 553 vagas de emprego.

O saldo de março é um avanço significativo de 64% em relação a fevereiro, com 211 vagas a mais. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Gerson Ferreira, destaca que os dados do Caged de março consolidam o bom momento econômico da cidade, que se destaca na RPT (Região do Polo Têxtil) e na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Esse número de 540 novas admissões é particularmente expressivo quando comparado ao saldo total da RPT, que foi de 970 postos no mesmo período. Ou seja, a cidade sozinha foi responsável por mais de 55% da geração de empregos formais da região, em março”, salienta o secretário.

Embora a indústria continue sendo o pilar estrutural do município, com destaque para gigantes como a CAF, que retomou operações recentemente, e a Greenbrier Maxion, o secretário destaca que os setores de serviços e o de comércio atacadista mostram fôlego e contribuíram para o bom desempenho do município em março. Das 540 vagas de emprego, 448 foram geradas pelo setor de serviços.

“O setor de serviços segue a tendência nacional como o principal motor de novas vagas. Já o comércio atacadista de medicamentos, puxado pelo polo farmacêutico, como a EMS, e suprimentos de informática continuam em alta”, aponta o secretário.

ABERTURA DE EMPRESAS em Hortolândia

O dinamismo do mercado de trabalho local é acompanhado pela expansão empresarial. O secretário Gerson Ferreira salienta que em março 13 novas empresas se instalaram na cidade, o que representa um crescimento significativo em relação a fevereiro, quando o município registrou a abertura de cinco novas empresas. “No acumulado do primeiro trimestre deste ano, a cidade já soma 22 novos empreendimentos formais”, destaca Ferreira.

A perspectiva a curto prazo, de acordo com o secretário, é que o mercado de trabalho deve continuar aquecido nos próximos meses por causa de ações da Prefeitura. A principal delas é a 3ª edição do Feirão de Empregos, no dia 22 deste mês. O evento deve oferecer em torno de 2.000 vagas, com a participação de 59 empresas já confirmadas.