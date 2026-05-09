A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste conquistou o primeiro lugar no 1º Prêmio Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) “Práticas de Destaque em Saneamento”, na categoria Coleta Seletiva e Economia Solidária, por conta do HUB de Reciclagem. O reconhecimento foi recebido nesta quarta-feira (6), em Americana.

A premiação busca incentivar soluções que contribuam para a melhoria da prestação dos serviços, inovação na gestão pública e fortalecimento do atendimento à população.

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Implantado em julho de 2024, o HUB funciona no Centro Social Urbano, ao lado do Reino dos Dinossauros, do Parque dos Ipês, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte. É resultado de uma parceria entre Prefeitura, Ambipar, iniciativa privada e a Cooperativa Juntos Somos Fortes, responsável pelo gerenciamento da operação.

Nesse espaço, diariamente a população pode descartar com segurança materiais como latas de alumínio, garrafas pet e de vidro, papéis, pilhas, baterias e até lixo eletrônico. Catadores autônomos podem vender seus recicláveis no local. A unidade conta com capacidade operacional de 35 toneladas por mês.

“Esse prêmio veio para consolidar a política de coleta seletiva e de meio ambiente do Município, porque o HUB não é só um ponto de entrega de material reciclável. É também um instrumento social”, diz o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.

Desde sua implantação, o HUB já recebeu 480 toneladas de resíduos e, até esta quinta-feira, realizou 2.448 transações de compra de materiais recicláveis, com cerca de 70 catadores autônomos cadastrados.

A estrutura conta com o equipamento Retorna Machine, que permite que os munícipes troquem resíduos por benefícios. Cada item descartado corretamente gera Tricoins, moeda digital do programa, que podem ser trocadas por cashback via Pix, abatimento na conta de energia, recarga de celular e descontos em serviços e plataformas como Netflix, Spotify, McDonald’s e Shopee, entre outras opções disponíveis no aplicativo.

A participação no 1º Prêmio Ares-PCJ era aberta aos 89 municípios associados à agência. Havia três modalidades: Ouvidoria, Enfrentamento da Escassez Hídrica e Coleta Seletiva e Economia Solidária. Foram premiados os três melhores de cada categoria, com base nos seguintes critérios:

Possibilidade de replicação da prática;

Solução criativa ou inovadora;

Clareza e organização da prática;

Resultados obtidos;

Participação e envolvimento das pessoas.



Metodologia e propósito Reciclagem

Como metodologia da Ambipar, o HUB de Reciclagem é uma solução que integra toda a cadeia de valor da reciclagem. Conecta estabelecimentos comerciais, catadores autônomos, cooperativas e associações de reciclagem e a indústria da transformação por meio de um modelo de micrologística inteligente e eficiente.

Seu propósito central é ampliar o volume de recicláveis recuperados e a qualidade dos materiais destinados às cooperativas, além de fortalecer a economia circular local.

Outro diferencial do HUB é colocar os profissionais da reciclagem no centro da estratégia. Todo o material recebido no HUB é direcionado exclusivamente às cooperativas parceiras sociais da Ambipar, fortalecendo essas organizações como protagonistas da cadeia de reciclagem.

O modelo funciona como uma estratégia estruturada de abastecimento, educação e desenvolvimento. Garante fluxo contínuo de materiais, amplia a capacidade operacional das cooperativas e contribui para sua sustentabilidade econômica.

A iniciativa apoia e desenvolve catadores autônomos ao oferecer um ponto de entrega organizado, possibilidade de comercialização dos resíduos a preços mais justos, conexão com a cooperativa gestora e acesso a capacitações, promovendo inclusão produtiva e fortalecendo a atuação desses trabalhadores na cadeia da reciclagem.

Dentro desse compromisso social, em 2025 o projeto realizou uma capacitação voltada aos catadores de Santa Bárbara d’Oeste e alcançou 54 pessoas. Os participantes receberam kits de EPI e participaram de formações sobre autoestima, segurança no trabalho, segurança alimentar, educação financeira, matemática básica, diversidade e inclusão.