Prefeitura implanta luminárias de LED no espaço esportivo, preparando o local para receber jogos a noite

O campo society do Jardim Minda recebe melhorias em iluminação pública, que tornarão o espaço apto a receber praticantes do esporte à noite. Localizado entre as ruas Pacaembu, Nossa Senhora do Carmo e Severino José da Silva, o espaço esportivo de Hortolândia ganhará postes com luminárias em LED, que garantem maior potencial de luminosidade com eficiência energética.

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Além do campo iluminado, a população do entorno terá reforçada a sensação de segurança com a implantação do sistema de iluminação. As obras já estão em andamento.

Entorno do campo society

De acordo com a Secretaria de Obras, no entorno do campo do Jd. Minda serão colocadas 20 luminárias de 80 watts, instaladas em 10 postes de 4 metros cada, além de 24 refletores de 200 watts, direcionados ao gramado sintético do Campo do Minda. Na segunda-feira (4), equipes do departamento de Iluminação Pública acompanham o trabalho de instalação da infraestrutura.