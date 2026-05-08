O vereador Lucas Leoncine (PSD) se reuniu na quinta-feira (7) com o secretário de Esportes de Americana, Pedro Peol, para discutir a aplicação de valores destinados pelo parlamentar a investimentos no esporte através de emendas impositivas ao orçamento municipal.

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No encontro, Leoncine destacou a importância da destinação de R$ 80 mil para manutenção e reforma da Praça de Esportes Gilberto Cremasco, na Vila Jones, contemplando a construção e reforma de quadras esportivas e sanitários. O vereador também tratou do apoio à Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana), que receberá recursos para a compra de materiais esportivos voltados aos projetos sociais desenvolvidos no Jardim Ipiranga.

Fala Leoncine

“Além de recursos para a saúde pública, destinei quase R$ 100 mil do orçamento de 2026 para promovermos práticas esportivas, desde melhorias estruturais para que as pessoas sejam mais bem acolhidas nos espaços municipais, até a garantia de que dezenas de meninas e atletas sigam sendo atendidas”, afirmou o vereador.

Ainda na reunião com Peol, o parlamentar questionou a evolução dos trâmites burocráticos e os prazos para efetivação dos investimentos. “Nós também estamos acompanhando as obras do ginásio do Jardim São Pedro, que estão sendo executadas com recursos de emenda do nosso mandato na Câmara. Nessa reunião, também pude discutir o projeto de lei que trata de financiamento esportivo. Será um marco histórico para resgatarmos a liderança americanense no esporte e na inclusão social”, concluiu.

Juliana pede informações sobre adesão de Americana ao Programa Universaliza SP

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a adesão do município de Americana ao programa estadual Universaliza SP, que tem como objetivo a regionalização e a concessão dos serviços de água e esgoto.

“Solicitei informações sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de um Conselho Gestor voltado para fiscalizar o uso da outorga, o cumprimento das metas na redução das perdas de água e o envio do cronograma de audiências públicas presenciais para discussão da proposta junto com sociedade civil”, afirma Juliana

A autora pede no requerimento cópia integral do termo de adesão ou convênio assinado entre a prefeitura de Americana e a secretaria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; pergunta quais as metas específicas de redução de perdas físicas de água e investimentos em infraestrutura previstas para os primeiros 36 meses de uma futura concessão; qual o plano oficial para o DAE Americana após a concessão; e se existem estudos sobre a transformação da autarquia em agência reguladora local ou sua extinção. Pergunta ainda, como será garantida a estabilidade e o aproveitamento dos atuais servidores concursados.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (12). E será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.