Volume liberado no 1º quadrimestre de 2026 pelo Bando do Povo Paulista chegou a R$ 656 mil

O município de Sumaré registrou um crescimento expressivo na concessão de crédito para empreendedores no primeiro quadrimestre de 2026. De acordo com dados do Banco do Povo Paulista, o volume liberado saltou de R$ 112,4 mil no mesmo período de 2025 para mais de R$ 656 mil neste ano — um aumento de 484,5%, evidenciando o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local.

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Somente no mês de abril de 2026, o programa realizou 201 atendimentos à população, sendo 70 presenciais, 93 por canais remotos — como WhatsApp, telefone e e-mail — e 38 visitas técnicas. O resultado confirma a consolidação do modelo híbrido de atendimento adotado pelo município, que combina acessibilidade digital com atendimento presencial qualificado.

No acumulado entre janeiro e abril, foram contabilizados 640 atendimentos, dos quais 53,3% ocorreram por meios remotos, 40,8% de forma presencial e 5,9% por meio de visitas técnicas. O levantamento aponta ainda crescimento de 36,5% no total de atendimentos em comparação ao mesmo período de 2025, demonstrando o aumento da procura pelos serviços ofertados.

Além da ampliação no número de atendimentos, o Banco do Povo Paulista também registrou forte expansão nas operações de crédito. No primeiro quadrimestre de 2026, foram formalizados 35 contratos de financiamento, totalizando R$ 656.993,21 em recursos liberados para pequenos empreendedores, microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhadores formais e informais.

Apenas em abril, foram concedidos R$ 198 mil em empréstimos, mantendo o elevado volume de liberações observado desde março, quando o programa atingiu o melhor desempenho do período, com R$ 223.765,17 em financiamentos.

Resultados de mais crédito

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que os resultados refletem o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da economia local. “Os números mostram que Sumaré está avançando no apoio ao empreendedorismo e na geração de oportunidades. O Banco do Povo Paulista tem desempenhado papel fundamental no fortalecimento dos pequenos negócios, garantindo acesso ao crédito com condições acessíveis e contribuindo diretamente para a geração de renda e desenvolvimento econômico do município”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância da modernização dos serviços. “O crescimento dos atendimentos e das operações demonstra que a população está confiando cada vez mais nos serviços oferecidos pela Prefeitura. A consolidação do modelo híbrido amplia o acesso e melhora a eficiência do atendimento público”, declarou.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o impacto direto das ações na vida dos empreendedores. “Esses resultados refletem um trabalho técnico sério, comprometido e, acima de tudo, humano. Quero destacar a dedicação dos nossos agentes de crédito, que estão na linha de frente, atendendo, orientando e apoiando cada empreendedor. São eles que transformam a política pública em resultado concreto. O crescimento expressivo das concessões em 2026 mostra que estamos ampliando oportunidades, fortalecendo pequenos negócios e promovendo inclusão produtiva em Sumaré”, pontuou.

De acordo com o relatório técnico, os indicadores confirmam o fortalecimento institucional do Banco do Povo Paulista no município, evidenciando eficiência operacional, aumento da demanda e ampliação do acesso ao crédito produtivo. O programa se consolida, assim, como um importante instrumento de desenvolvimento socioeconômico em Sumaré.