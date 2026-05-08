Abertura da campanha anual de coleta, com foco nos servidores municipais da Prefeitura, será no Paço Municipal

O FunSol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Prefeitura de Hortolândia, abrirá, agora em maio, a tradicional “Campanha do Agasalho”. O Dia D de coleta, focado nos servidores municipais, acontecerá na próxima terça-feira, dia 12 de maio, às 7h30, no hall do Paço Municipal “Palácio dos Migrantes”, localizado na Rua Profa. Celina Franceschini Bueno, 100, no Jardim Metropolitan, na região do Jd. Novo Ângulo.

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A equipe do FunSol colocará uma caixa coletora perto da recepção da entrada principal do Novo Paço para a colocação de doações. Se você é servidor ou visitante do Paço, poderá participar da campanha doando casacos, cachecóis, meias, mantas, cobertores e outros itens de vestuário que possam aquecer moradores da cidade em situação de vulnerabilidade.

Além de agasalhos, casacos, sobretudos, cachecóis, toucas, meias, mantas e cobertores de frio, também serão aceitas as doações de calçados, bolsas e roupas em geral, que poderão ser doados nas ações onde houver o Projeto “Varal Solidário”.

Além do Dia D

Leia com atenção abaixo as recomendações dos organizadores para participar da campanha:

Doe aquilo que você gostaria de receber;

Escolha peças em bom estado de conservação e uso e que estejam limpas;

Doe roupas e calçados masculinos – camisas de botões, camisetas, calças e bermudas;

Doa roupas e calçados para crianças e jovens de todas as idades.

“Esperamos contar com a solidariedade das pessoas para que a gente possa atender todas aqueles que procuram o Fundo Social e precisam de um cobertor, de um agasalho. A grande expectativa é sempre essa, a de contar com a solidariedade das pessoas. Que a campanha seja um sucesso, como tem sido todos os anos, e a gente possa sempre poder atender aquele que mais precisa!”, afirmou a presidente do FunSol e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Confira abaixo os pontos iniciais de coleta em Hortolândia:

PALÁCIO DOS MIGRANTES – Rua Profa. Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 1) – Rua José Athanazio Bueno, 260, Jd. Santana.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 2)- Rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro.