Entre os eleitores de São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece como o principal nome na disputa pela presidência da República, segundo pesquisa da Futura Inteligência, instituto da Apex Partners. O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 27 e 29 de abril, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

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No primeiro cenário traçado para primeiro turno, Flávio Bolsonaro lidera com 37,8% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra 34,8%. Em seguida aparecem Renan Santos, com 3,6%, Romeu Zema, com 3,5%, e Ronaldo Caiado, com 1,8%. Brancos e nulos somam 9,9%, enquanto 5,2% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

No segundo cenário, Flávio Bolsonaro também mantém a liderança, com 37,5%, seguido por Lula, com 33,6%. Ronaldo Caiado aparece com 4,6% e Renan Santos, com 3,8%. Já os votos brancos e nulos representam 10,8%, enquanto 4,7% ainda não sabem em quem votar.

Flávio na frente no 2o turno

Na simulação de segundo turno, em um confronto direto com Lula, Flávio Bolsonaro aparece com 46,7% das intenções de voto, enquanto o atual presidente soma 39,4%. Em outros cenários, Romeu Zema registra 42% contra 39% de Lula e Ronaldo Caiado aparece com 41,1% ante 38,6% do atual presidente.

O levantamento também mostra uma avaliação predominantemente negativa do governo federal entre os paulistas. Ao todo, 54,8% desaprovam a gestão de Lula, enquanto 41,5% aprovam e 3,8% não souberam responder. Em termos de avaliação, 45,7% classificam o governo como ruim ou péssimo, 32,9% como ótimo ou bom e 20,4% como regular.

Já a administração estadual apresenta índices mais positivos. Segundo a pesquisa, 64,4% aprovam a gestão do governador, enquanto 30% desaprovam e 5,6% não responderam. Na avaliação estadual, 50,1% consideram o governo ótimo ou bom, 26,5% regular e 20,6% ruim ou péssimo.