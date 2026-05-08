A primeira e a segunda divisões do Campeonato Amador de Santa Bárbara d’Oeste continuam neste fim de semana, com a realização da quarta rodada. Serão 11 jogos em disputa. Na elite da competição, há três partidas que podem mexer com a liderança das chaves.

No Grupo A, o São Fernando, com três pontos e apenas uma partida disputada, enfrenta o Bosque e, se vencer, assumirá a ponta. Hoje a primeira colocação é do Grêmio Orquídeas, que estará de folga nesta rodada.

No Grupo B, o líder Real Ferroviário, com seis pontos, encara o Atlético Barbarense, que está em terceiro lugar e soma quatro pontos. Além desses dois times, o Esmeralda também pode encerrar a rodada na ponta. A equipe, que ocupa a segunda posição, com quatro pontos, jogará contra o Tremendão.

Confira os horários e locais dos jogos da primeira divisão:

9/5 (sábado)

13h45 – Chapecoense x Zabani

15h30 – Milionários x Paysandu

CEM Claudemir Martim Daniel (Mirzinho)

15h30 – Atlético Barbarense x Real Ferroviário

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

13h45 – São Fernando x Bosque

15h30 – Tremendão x Esmeralda

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

Na segunda divisão, o destaque fica para a partida entre os dois primeiros colocados do Grupo B (África e CAE) e do Grupo C (Real Brasília e Migué). Veja horários e locais:

9/5 (sábado)

13h45 – Javali/Unidos do Inocoop x Lunáticos

15h30 – ADT x Planalto do Sol

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h45 – Unidos Europa x São Joaquim

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

14h30 – CAE x África

CEM José Cândido de Campos – CSU

10/5 (domingo)

8h – Roma x Amigos Futebol e Resenha

9h30 – Migué x Real Brasília

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi