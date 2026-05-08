O vereador Juninho Jr Dias (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes em Americana.

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De acordo com o parlamentar, a proposta leva em consideração o aumento expressivo no número de casos registrados. “Estamos falando de uma das mais graves violações de direitos. Precisamos agir com responsabilidade, informação e prevenção. Fortalecer campanhas e conhecer a realidade do nosso município é essencial para proteger nossas crianças e adolescentes”, destaca Juninho.

Requerimento de Jr Dias

No requerimento, o autor pede os dados oficiais do município, incluindo o número de casos registrados nos últimos anos; as regiões com maior incidência; e quais as ações desenvolvidas pela prefeitura para prevenção e enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. Questiona ainda a existência de campanhas educativas, capacitação de profissionais da rede pública e o funcionamento do fluxo de atendimento às vítimas, desde a denúncia até o acompanhamento.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (5). Após aprovado, encaminhado ao Poder Executivo para resposta.