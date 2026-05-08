Um homem e um adolescente foram detidos por vendiam droga “Seo Madroga” na Praia Azul (120 porções). A Gama deteve esta sexta-feira o homem e o adolescente com mais de 120 porções de drogas em Americana.

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A Guarda Municipal de Americana deteve um homem e um adolescente na manhã desta sexta-feira (08), no Condomínio Vida Nova, localizado na região do bairro Praia Azul, em Americana.

Durante a ação, os agentes localizaram mais de 120 porções de entorpecentes com a dupla. Entre as drogas apreendidas estão porções de maconha, cocaína e crack.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana, onde a ocorrência segue em andamento.

Seo Madroga em Americana