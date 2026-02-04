Hortolândia garante segurança em espaços públicos culturais

Prefeitura concluiu a emissão de AVCB para unidades culturais

Hortolândia está em ritmo intenso de preparativos para a programação de shows e eventos deste ano. A Prefeitura já concluiu uma ação importante. Todos os espaços públicos culturais do município estão com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e seguro contra incêndio. A medida é necessária para garantir que o público possa assistir com segurança as atrações e os espetáculos que virão à cidade nesta temporada.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o processo de emissão do documento junto à corporação foi finalizado em dezembro do ano passado. Com isso, as unidades culturais do município estão em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico. Ainda segundo a secretaria, os AVCBs têm validade até o fim de 2027. Para a emissão do documento, os oficiais da corporação fazem vistoria nos prédios sem aviso prévio.

Os espaços são os seguintes:

– Escola de Artes Augusto Boal, onde também ficam o espaço Cine Teatro e a Escola Municipal de Circo; no Jardim Amanda

– Museu Municipal Estação Jacuba, na Vila São Francisco

– Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda

– Unidade Cultural Arlindo Zadi, no Jardim Amanda

O Armazém de Artes Salvador Gomes de Barros, localizado no Jardim Santa Izabel, ocupa um prédio locado. Em razão disso, a obtenção do AVCB e do seguro contra incêndio é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Já a Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte está em processo de mudança para novo endereço, em prédio também locado pelo município. Anteriormente, a biblioteca ocupava o andar superior do HORTOFÁCIL, que fica na Vila São Francisco.

REQUISITOS

Dentre os principais requisitos de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros em prédios públicos estão extintores de incêndio com prazos de validade regulares, escadas com corrimão, saídas de emergência desobstruídas e sinalizadas, e placas de aviso fosforescentes, dentre outros.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, reforça a importância de garantir a segurança nas unidades da Prefeitura que receberão espetáculos e eventos este ano.

“É muito importante para a população que todos nossos espaços estejam seguros e certificados pelos órgãos competentes. Para que as pessoas tenham tranquilidade em poder assistir uma peça ou um show com a garantia de que nada de errado vai acontecer. Prontamente conseguimos cumprir as exigências para que o público tenha conforto em estar em um lugar seguro”, salienta o secretário.

PROGRAMAÇÃO

Em tempo. A Prefeitura de Hortolândia já divulgou a programação de atrações artístico-culturais desta temporada, no fim do ano passado.

O município terá em seus palcos uma agenda cheia de artistas renomados. A programação começa no próximo mês e irá até dezembro. Dentre os destaques na música estão Chico Cesar, Maria Gadu, JP (ex-The Voice), Thiaguinho, Patricia Marx, a dupla de repentistas Caju e Castanha, Enok Virgulino, Criolo, Samuel Rosa, CPM 22, Fernanda Takai (vocalista do Pato Fu), MV Bill, Mano Brown, Gian & Giovani, dentre outros artistas. E para a criançada, uma das atrações será a dupla de palhaços Patati e Patatá.

Já na área de teatro, o destaque será a vinda dos atores Oscar Magrini e Vanessa Gerbelli. Para quem gosta de humor, Hortolândia receberá espetáculos com artistas conhecidos como Confraria da Comédia, Fabio Rabin, Flavio Andrade e Rodrigo Capela. Já nos campos da poesia e literatura, as atrações serão Antonio Marinho e Itamar Vieira Junior.

