Quase 40 anos após seu debut em televisão, o jornalista e apresentador Boris Casoy volta ao SBT, desta vez como comentarista convidado do SBT News, canal de jornalismo 24h, disponível na TV paga, Canais FAST e no streaming que estreou no fim do ano passado.
Criador do bordão “Isso é uma Vergonha”, o jornalista veterano segue na ativa e ganha participação eventual nos jornais do canal, comentando temas relacionados ao cenário político e econômico brasileiro e mundial.
Fala Boris Casoy
“Tenho muita lenha pra queimar ainda”, diz Casoy.
O jornalista foi âncora do TJ Brasil no SBT entre 1988 e 1997 e se tornou o primeiro a emitir opiniões sobre as reportagens exibidas durante os telejornais que apresentou.
O retorno de Casoy ao SBT News aconteceu nesta terça-feira, 03, no jornal News Noite, apresentado por Leandro Magalhães.
