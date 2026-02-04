Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara abre inscrições para elenco infantil

Chegou a vez das crianças integrarem a 27ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste. O primeiro ensaio com a participação dos menores de 12 anos será neste domingo (8), às 9 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (2) pelo site culturasbo.com/espetaculoviacrucis

Vale ressaltar que é obrigatória a participação de um responsável maior de idade junto com a criança em cena. Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis. Os ensaios seguirão o cronograma tradicional: segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 22 horas, e aos domingos, das 9 às 13 horas.

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste – 27ª edição será encenado de 31 de março a 5 de abril, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita, e é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o patrocínio do Supermercados Pague Menos e TRBR, apoio da Cristiantex Magazine e Gestão da Amigos da Cultura Barbarense Associação Social e Artística.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (19) 99154-6908, ou diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste – Edição 2026

De 31 de março a 5 de abril de 2026, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Inscrições: culturasbo.com/espetaculoviacrucis

